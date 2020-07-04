Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3, Fas ve Yemen'de ise 2'şer kişi yaşamını yitirken, Tunus'ta vaka sayısı yükseldi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 3 kişinin daha hayatını kaybettiği, 716 kişinin enfekte olduğu, 704 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 321'e, vaka sayısının da 50 bin 857'ye, iyileşenlerin sayısının da 39 bin 857'ye çıktığı ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 534 yeni vaka kaydedildiği duyuruldu.

Ülkedeki toplam can kaybının 232'ye, vaka sayısının da 13 bin 822'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 9 bin 329'a ulaştığı bildirildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 8 yeni vaka tespit edildiği, bir kişinin iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 337'ye, vaka sayısının da 1248'e çıktığı vurgulanan açıklamada, iyileşen sayısının ise 537'ye ulaştığı aktarıldı.

Söz konusu rakamların Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamadığı belirtildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 5 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 1186'ya yükseldiğini bildirdi.

İyileşen hasta sayısının ise 1046'ya ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, toplam ölü sayısının 50 olduğu belirtildi.