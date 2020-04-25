Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vakalar artıyor - Son Dakika
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vakalar artıyor

19 dakika önce

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Cezayir'de 419'a, Mısır'da 307'ye, Fas'ta 159'a Suudi Arabistan'da 136'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 71'e yükselirken Bahreyn, Irak ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vakalar artıyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Cezayir'de 419'a, Mısır'da 307'ye, Fas'ta 159'a Suudi Arabistan'da 136'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 71'e yükselirken Bahreyn, Irak ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 419'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 3 bin 256 olduğu, 1479 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığı da 13 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 307'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 9 bin 813 olduğu, 1114 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 159 olduğunu, vaka sayısının da 3 bin 897'ye çıktığını duyurdu.

Açıklamada, ülkede toplam 537 kişinin hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 136'ya yükseldiği belirtildi.

Vaka sayısının 1197 artarak 16 bin 299'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 2 bin 215'e ulaştığı ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Amine ed- Dahhak düzenlediği basın toplantısında, ülkede son 24 saat içinde Kovid-19 kaynaklı 7 can kaybının daha yaşandığını açıkladı.

Dahhak, yaşamını yitirenlerin sayısının 71'e, vaka sayısının 9 bin 813'e yükseldiğini kaydetti.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama, 70 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 2 bin 576'ya çıktığı aktarıldı.

Açıklamada 51 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının toplamda 1160 olduğu paylaşıldı.

Yeni ölüm vakasının kaydedilmediği, bugüne kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı da son 24 saat içinde vaka sayısının 1763'e, iyileşen sayısının 1224'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık ölü sayısında ise herhangi bir artış olmadığını duyurdu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Said Cabir ise ülkede 3 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 444'e yükseldiğini açıkladı.

Ürdün'de hayatını kaybedenlerin sayısı daha önce 7 olarak açıklanmıştı.

Cezayir, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:52 Kaynak: AA

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