Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 503'e, Fas'ta 186'ya, Irak'ta 104'e, Tunus'ta 44'e, Lübnan'da 26'ya ve Yemen'de 7'ye yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 21 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 503'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 495 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 8 bin 476'ya çıktığı, 1945 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi düzenlediği basın toplantısında, 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 186'ya yükseldiğini duyurdu.

Elyubi, 163 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 5 bin 711'e çıktığını söyledi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve can kaybının 104'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, 60 kişiye daha teşhis konulduğu ve vaka sayısının 2 bin 104'e yükseldiği, iyileşen kişi sayısının 661 olduğu aktarıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsten bir kişinin daha vefat etmesiyle ülkede toplam can kaybının 44'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yeni teşhislerle Kovid-19'a yakalananların sayısının 1026'ya çıktığı ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 26'ya ulaştığını açıkladı.

Vaka sayısının 12 artarak 796'ya yükseldiği kaydedildi.

Yemen

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesi'nden yapılan açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği ve can kaybının 7'ye yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, 9 kişiye daha virüs teşhisi konulduğu, toplam vaka sayısının 34'e ulaştığı bildirildi.