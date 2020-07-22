Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1111'e, Kuveyt'te 417'ye, Fas'ta 285'e, Katar'da 163'e yükseldi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1111'e, Kuveyt'te 417'ye, Fas'ta 285'e, Katar'da 163'e yükseldi. Tunus ve Ürdün'de de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 11 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 594 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 1111'e, vaka sayısının da 24 bin 872'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 16 bin 983'e ulaştığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi, 751 yeni vaka tespit edildi, 601 kişi iyileşti.

Son verilerle toplam can kaybının 417'ye, vaka sayısının 61 bin 185'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 51 bin 520'ye ulaştı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 285, vaka sayısının da 17 bin 962 olduğunu aktaran bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 15 bin 636'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam vefat sayısının 163'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 441 artarak 107 bin 871'e çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının da 104 bin 641 olduğu ifade edildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı ise 5 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Böylece vaka sayısının 1394'e yükseldiği aktarılan açıklamada, salgının başlamasından bu yana ülkede 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 1108 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 7 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısının 1120 olduğunu duyurdu.

Açıklamada, salgın nedeniyle vefat eden kişi sayısının 11 olduğu, sağlığına kavuşanların sayısının da 1035'e ulaştığı ifade edildi.

Cezayir, Kuveyt, Katar, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 09:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor - Son Dakika
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