Arap ülkelerinde Kovid-19 sebebiyle can kayıpları artı - Son Dakika

Arap ülkelerinde Kovid-19 sebebiyle can kayıpları artı

23.01.2021 23:39
Arap ülkelerinde Kovid-19 sebebiyle can kayıpları artı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Lübnan'da 52, Fas'ta 23, Filistin'de 14, Ürdün'de 10, Cezayir'de 5, Irak'ta ise 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Lübnan'da 52, Fas'ta 23, Filistin'de 14, Ürdün'de 10, Cezayir'de 5, Irak'ta ise 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 52 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 4 bin 176 kişide virüs tespit edildiği, 3 bin 187 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 2 bin 270'e, vakaların 276 bin 587'ye, iyileşen sayısının ise 164 bin 348'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 925 kişinin enfekte olduğu, 1041 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 8 bin 128'e, vakaların 465 bin 769'a, iyileşenlerin 441 bin 693'e yükseldiği ifade edildi.

Filistin

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 14 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve 467 yeni vaka tespit edildi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 181 yeni vaka tespit edildiğini, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ise 6 kişinin hayatını kaybettiğini 286 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Son rakamlarla birlikte can kaybı 1951, vaka sayısı 174 bin 413'e, iyilşen kişi sayısı ise 162 bin 640'a ulaştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 608 kişinin enfekte olduğu, 1250 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 4 bin 217'ye, vakaların 319 bin 519'a, iyileşenlerin sayısının da 306 bin 246'ya yükseldiği aktarıldı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 245 kişinin enfekte olduğu, 203 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 861'e, vakaların 105 bin 369'a, iyileşenlerin 71 bin 755'e yükseldiği ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 778 kişinin enfekte olduğu, 1545 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19'dan ölümlerin 12 bin 988'e, vakaların 612 bin 870'e, iyileşenlerin sayısının da 579 bin 838'e çıktığı belirtildi.

Filistin, Lübnan, Ürdün, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinde Kovid-19 sebebiyle can kayıpları artı - Son Dakika


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