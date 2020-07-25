Arap ülkelerinde Kurban Bayramı namazına yönelik koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Suudi Arabistan, Fas, Mısır, Irak, Cezayir, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt Kurban Bayramı namazına ilişkin çeşitli düzenlemelere gitti.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Kurban Bayramı namazının açık alanlarda kılınmasını yasakladı.

Açıklamada, bu yıl bayram namazının hazırlanan cami ve mescitlerde kılınabileceği belirtildi.

Fas

Fas İslami İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, bayram namazının camilerde ve ibadethanelerde toplu halde kılınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, bayram namazının evlerde kılınması istendi.

Mısır

Mısır hükümeti, Kurban Bayramı namazının ülkedeki büyük bir camide sınırlı bir cemaatle eda edilmesi yönünde karar aldı. Karara göre, bayram namazı mescit ve açık alanlarda cemaatle kılınmayacak.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle Kurban Bayramı süresince tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Cezayir

Cezayir makamları tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı namazının evlerde cemaatle ya da yalnız olarak hutbesiz eda edilebileceği belirtildi.

Suriye

Suriye'de Evkaf Bakanlığı açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle Şam ve Şam kırsalında Kurban Bayramı namazının kılınmayacağı kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

BAE Kriz Felaket OHAL İdaresi Ulusal Heyeti adına açıklama yapan Seyf ez-Zahiri, ülkede Kurban Bayramı namazının evlerde kılınmasına karar verildiğini duyurdu.

Kuveyt

Kuveyt Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mizrim ise basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun İslami İşler ve Evkaf Bakanlığının belirlemiş olduğu mescit ve dış alanlarda Kurban Bayramı namazının eda edilmesine onay verdiğini belirtti.

Açıklamada, salgınla mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyulmasının gerekli olduğu vurgulandı.