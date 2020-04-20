Arap ülkelerinde ramazan ayı için Kovid-19 tedbirleri alınıyor - Son Dakika

Cezayir, Umman, Tunus ve Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ramazan ayında uygulanmak üzere bir dizi yeni önlem alındı.

Cezayir Din İşleri Bakanlığına bağlı Fetva Komitesinden yapılan açıklamada, salgının yayılma ihtimaline karşı teravih namazlarının evlerde kılınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, camilerin kapalı kalmasına, vakit ve cuma namazlarının camilerde kılınmaması yönündeki uygulamaya devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, salgın durumunun, hastalığa yakalanmış ve tedavi olmak zorunda kalanlar hariç ramazan orucuna mani olmadığı aktarıldı.

Umman

Umman'da ise Kovid-19 salgınının yayılmasını önleme kapsamında ramazan ayı boyunca tüm toplu faaliyetler yasaklandı.

Ülkenin resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Hamud Al Bu Saidi başkanlığındaki Kovid-19'la Mücadele Yüksek Komitesi, salgının yayılmasını önlemek için alınan bazı yeni tedbirleri açıkladı.

Geçen ay alınan, tüm cami ve mescitlerin kapatılması yönündeki kararın devam ettiği kaydedilen açıklamada, ayrıca ramazanda teravih namazlarının da vakit namazları gibi camilerde kılınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, camilerde ya da başka yerlerde ramazan münasebetiyle toplu iftar verilmesinin, sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinin kesin bir şekilde yasaklandığı aktarıldı.

Komite ayrıca salgın vakalarındaki artış nedeniyle iki gün sonra sona erecek başkent Maskat'taki karantina süresinin 8 Mayıs'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.

-Tunus

Tunus'ta da benzer şekilde salgının yayılmasını önleme kapsamında ramazan ayı için bazı tedbirler alındı.

Tunus Din İşleri Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, ramazan ayında teravih namazlarının camilerde kılınmayacağı yönünde karar alındığını duyurdu.

Gazze Şeridi

Gazze Şeridi'ndeki Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı, salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında camilerin ve mescitlerin ramazan ayında da kapalı olacağını duyurdu.

Vakıflar Bakanı Yardımcısı Abdulhadi el-Aga, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki Müftü ve Alimler Komitesinin cuma ve vakit namazlarının camilerde kılınmamasına ilişkin kararın devam etmesi konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Namaz vakitlerinde camilerden ezan okunmaya devam edeceğini söyleyen Aga, camide sadece imam, müezzin ve temizlik görevlisinin namaz kılmasına istisnai şekilde izin verildiğini aktardı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün işgal altındaki Batı Şeria'da Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesi için talimat verdiğini açıklamıştı. Abbas, Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için de "gerekenin yapılması" yönünde talimat verdiğini kaydetmişti.