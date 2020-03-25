Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs vakaları arttı - Son Dakika
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Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs vakaları arttı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Mısır'da 402'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 248'e, Katar'da 526'ya, Irak'ta 327'ye, Ürdün'de 153'e yükselirken Libya'da ilk vaka görüldü.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Mısır'da 402'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 248'e, Katar'da 526'ya, Irak'ta 327'ye, Ürdün'de 153'e yükselirken Libya'da ilk vaka görüldü.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 45 yaşındaki bir kadının vefat etmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 20'ye, 36 kişide daha virüs görülmesiyle de vaka sayısının 402'ye yükseldiği ifade edildi.

BAE

BAE haber ajansı WAM'a göre, ülkede 50 kişide daha virüs tespit edildi ve böylelikle toplam sayı 248'e yükseldi.

Virüse yakalananlardan 45'inin ise iyileştiği aktarıldı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi Sözcüsü Lulva el-Hatır düzenlediği basın toplantısında, 25 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 526'ya çıktığını söyledi.

Hatır, ağır olmayan vakalar için ülkenin farklı bölgelerinde sahra hastaneleri kurma hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Irak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı ve Kerbela ile Ed-Divaniyye'deki Sağlık Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Süleymaniye'de 6, Kerbela'da 4 ve Divaniyye'de 1 yeni vaka görülmesiyle ülkedeki toplam sayının 327'ye yükseldiği kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede 26 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Saat Cabir, düzenlediği basın toplantısında, 26 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 153'e yükseldiğini belirtti.

"Vaka sayısındaki artış bizi daha dikkatli olmaya davet ediyor." diyen Cabir, salgına yakalananlardan 1'inin sağlığına kavuştuğuna işaret etti.

Cabir, ayrıca ülkede 21 bin koronavirüs test kiti olduğunu aktardı.

Libya

Libya'da Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişide Kovid-19 tespit edildiği duyuruldu. Böylelikle ülkede ilk vaka görülmüş oldu.

Açıklamada, halktan Sağlık Bakanlığının aldığı koruyucu önlemlere uymaları istendi.

Katar, Ürdün, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:52 Kaynak: AA

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