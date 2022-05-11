Arap ülkelerindeki basın meslek örgütlerinden Aljazeera'nın kadın muhabirinin öldürülmesine tepki - Son Dakika

Tunus, Libya, Bahreyn, Lübnan, Irak, Filistin, Libya ve Fas'taki sendikalar ve kurumlar, Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri ve ABD vatandaşı Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'da görevi sırasında öldürülmesine tepki gösterdi.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, Ebu Akile'nin İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmesini kınadı.

Ebu Akile'nin öldürülmesinin "Filistin'deki cesur gazetecileri hedef alan Siyonist terörizmin bir parçası" olarak değerlendirildiği açıklamada, söz konusu gazetecinin soğukkanlılıkla öldürülmesinden doğrudan Siyonist oluşumun sorumlu olduğu belirtildi.

Tunus hükümetinden Ebu Akile suikastına ilişkin net ve katı bir tutum sergilemeleri istenen açıklamada, gazeteciler ve aktivistlere Ebu Akile'nin öldürülmesini kınamak için sendika önünde düzenlenecek gösteriye katılmaları çağrısı yapıldı.

Libya

Libya Basın Özgürlüğü Merkezinden yapılan açıklamada, gazetecinin hedef alınmasının "Siyonist işgalciler tarafından Filistin halkına, gazetecilere ve medyaya karşı işlenen savaş suçlarının bir parçası" olduğu ifade edildi.

Aljazeera muhabirinin öldürülmesinin "özgür ve cesur sesleri susturmak için şiddet ve cinayetlerle gazetecileri hedef alan Siyonist terör zincirinin bir halkası" olarak nitelendirildiği açıklamada, korkakça işlenen bu suikastın Siyonistlerin işlediği suçlar karşısında uluslararası toplumun sessizliğinin bir neticesi olduğu vurgulandı.

Bahreyn

Bahreyn Gazeteciler Sendikasından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateş açması sonucu Ebu Akile'nin öldürülmesi ve gazeteci Ali es-Sumudi'nin yaralanması kınandı.

Açıklamada, tüm muhabir ve gazetecilerin yasalar gereğince korunması, özveri ve samimiyetle yerine getirdikleri görevlerin kutsallığına saygı gösterilmesi, güvenli çalışma koşullarının sağlanması, ifade özgürlüğü ve gerçeği aktarma misyonlarını yerine getirmelerinin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Lübnan

Lübnan Gazeteciler Sendikası Başkanı Joseph el-Kasifi, yaptığı yazılı açıklamada, Ebu Akile'nin İsrail işgal güçleri tarafından öldürülmesi ve muhabir Sumudi'nin ciddi şekilde yaralanmasına tepki gösterdi.

Kasifi, "Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nu, uluslararası insan hakları örgütleri ve kuruluşlarını, İsrail'i utanç verici ve elim eylemine karşı uluslararası mahkemelerde dava açmaya" çağırdı.

Irak

Irak Gazeteciler Sendikası açıklamasında da "Dünyada şaşkınlığa ve kınamalara neden olan bu iğrenç suç, uluslararası yasalar ve sözleşmelerle vurgulanan medya sorumluluğu ve basın özgürlüğünün ciddi bir şekilde ihlal edilmesidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, katilleri ortaya çıkarmak ve adalete teslim etmek için acil bir uluslararası soruşturma yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

Filistin

Filistinli Gazeteciler Derneği'nden yapılan açıklamada, Ebu Akile ve meslektaşları "gerçeğin tanıkları" olarak nitelendirilerek, "çalışmalarına kısıtlamalar getirmenin ve hedef almanın onları caydırmayacağına veya engellemeyeceğine" vurgu yapıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma Ebu Akile suikastının hesabının sorulması ve cezasız kalmaması çağrısı yapıldı.

Fas

Fas Ulusal Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ebu Akile'nin İsrail askerlerince hedef alınmasının büyük bir acı ve öfkeye yol açtığına vurgu yapılarak, "Bu menfur suçu ve bu menfur terör operasyonunu şiddetle kınıyoruz. Bu bağlamda bu saldırıyı haklı çıkarmaya yönelik her türlü girişimi de suça iştirak ve suçlularla işbirliği olarak değerlendiriyoruz." denildi.

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) denetiminde uluslararası, tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısı yapıldı.

Öte yandan eski Fas Başbakanı Sadettin Osmani de sosyal medya hesabından, "Direnişten ve intifadadan korktuğu gibi, sözden ve gerçeklerden de korkan işgalin doğasının bir başka kanıtı olan cesur gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinden büyük bir öfke ve üzüntü duyduk. Ebu Akile'nin harika medya performansı, Filistin'deki işgale karşı medyanın kapsamlı direnişin ayrılmaz bir parçası olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası soruşturma çağrısı

Öte yandan Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman Facebook hesabından yaptığı paylaşımla, Ebu Akile'nin İsrail ordusu tarafından öldürülmesiyle ilgili uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

"İsrail işgal güçlerinin Filistinli gazeteci Ebu Akile'yi öldürmesi, işgal güçlerinin işlediği insanlık karşıtı suçlar serisinin büyük bir parçası" olduğunu kaydeden Kerman, bu suçu şiddetle kınadığını aktardı.

Kerman ayrıca "Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Gazetecileri Koruma Komitesi ve insan hakları örgütlerini bu suçu kınamaya, uluslararası bir soruşturma için çalışmaya ve faillerinin cezalandırılmasını sağlamaya" çağırdı.