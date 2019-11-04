Son Dakika Haberleri: Arap ülkelerinden Hamas'a "ABD" şartı
Son Dakika Güncel Arap ülkelerinden Hamas'a 'ABD' şartı

Arap ülkelerinden Hamas'a "ABD" şartı

6 saat önce

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, adını vermediği bazı Arap ülkelerinin, "ABD ile ilişkileri düzeltme" şartıyla kendilerine destek verebileceklerini ilettiklerini söyledi.

Arap ülkelerinden Hamas'a

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, adını vermediği bazı Arap ülkelerinin, "ABD ile ilişkileri düzeltme" şartıyla kendilerine destek verebileceklerini ilettiklerini söyledi.

Sinvar, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Gençlik" konferansında yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani sorunlara çözüm getirmemesinin sonuçlarına karşı İsrail'i uyardı.

Gazze'de yaşanan insani krizi sonlandırmak için kapılarını çaldıkları bazı Arap ülkelerinin "ABD" şartını koştuğuna vurgu yapan Sinvar, "Birçok kapıyı çaldık. Maalesef bazı Arap ülkeleri kapılarını yüzümüze kapattı. Bazı Arap liderler de kapılarımızı açmamızı istiyorsanız ABD başta olmak üzere dış ülkelerle sorunlarınızı çözün dedi." ifadesini kullandı.

Sinvar, İsrail ile Körfez Arap ülkeleri arasında yaşanan normalleşmeye işaret ederek, "Bazı Arap başkentleri kapılarını işgal devletinin liderlerine açarken bazıları da Siyonist rejimin milli marşlarını ülkelerinde çaldırdığını büyük bir üzüntüyle belirtmek zorundayım." dedi.

-"Ablukaya daha fazla katlanamayız"

Daha fazla sabretmeyeceklerini ve İsrail'i ablukayı kırmaya mecbur bırakacaklarını belirten Sinvar, "İş çığırından çıktı. İsrail'in Gazze'deki insani sorunu çözmesi gerek. Ablukaya daha fazla katlanamayız." diye konuştu.

Sinvar, hareketlerinin İran, Katar ve Mısır'la ilişkilerine işaret ederek, "Gücümüz ve kuvvetimizi inşa etmekte önce Allah sonra İran'ın büyük yardımı olmuştur. Eğer İran'ın özelde Gazze, genelde Filistin'deki direnişe desteği olmasaydı bugün geldiğimiz noktada olmazdık. İranlı kardeşlerimiz bize hem ekonomik hem silah hem de tecrübe paylaşımı konusunda desteği oldu." dedi.

Filistin iç barışına da değinen Sinvar, Hamas ile Fetih hareketinin uzlaşma çabalarının "dış güçlerin" müdahalesi nedeniyle başarısızlığa uğradığına vurgu yaptı.

İsrail, Gazze, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:00 Kaynak: AA
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