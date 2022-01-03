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Arap ülkelerinden Husilere "el koydukları gemiyi serbest bırakma" çağrısı - Son Dakika

Arap ülkelerinden Husilere "el koydukları gemiyi serbest bırakma" çağrısı

03.01.2022 22:40
Arap ülkelerinden Husilere "el koydukları gemiyi serbest bırakma" çağrısı

Arap ülkeleri ve teşkilatları, Yemen'deki İran destekli Husi milislerin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir askeri kargo gemisine el koymasını kınadı ve geminin serbest bırakılmasını istedi.

Arap ülkeleri ve teşkilatları, Yemen'deki İran destekli Husi milislerin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir askeri kargo gemisine el koymasını kınadı ve geminin serbest bırakılmasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE bandıralı geminin, Hudeyde açıklarında seyir halindeyken Husi milisler tarafından kaçırılması kınandı.

"Bu tür eylemler seyrüsefer hürriyeti için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, geminin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, söz konusu gemiye el konulmasını kınadı ve geminin rotasını tamamlaması için serbest bırakılmasını istedi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında "seyrüseferi tehdit eden deniz korsanlığının" şiddetle kınandığı kaydedildi ve uluslararası topluma, bu terör eylemini kınama çağrısı yapıldı.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşananların uluslararası deniz trafiği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Abdulmelik, uluslararası toplumun, bu tehlikeyle başa çıkmak için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği de açıklamasında, gemiye yönelik suç teşkil eden bu eylemi kınadığını bildirdi.

Ne olmuştu?

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen sularına izinsiz giren ve askeri teçhizat taşıyan, Arap koalisyonuna bağlı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askeri kargo gemisine el konuldu." demişti.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu da İran destekli Husi milislerini, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koymakla suçlamıştı.

Arap koalisyonundan yapılan açıklamada, "Husi milisler, Hudeyde açıklarında (BAE bandıralı) Ravabi adlı kargo gemisine silahlı saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verilerek, Husilere söz konusu gemiyi derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunulmuştu.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, İran, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Arap ülkelerinden Husilere "el koydukları gemiyi serbest bırakma" çağrısı - Son Dakika
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