Arap ülkelerinden İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına kınama - Son Dakika

Arap ülkelerinden İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına kınama

09.05.2021 14:57
Arap ülkelerinden İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına kınama, System.String[]

Libya ve Fas ile Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Libya ve Fas ile Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesi ve orada namaz kılan, dini ibadetlerini yerine getiren insanlara saldırmasının kınandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinli aileleri tehcire zorlamasına da tepki gösterildi.

Fas

Fas Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'teki ihlallerini reddettiğini duyurduğu bir açıklama yayımladı.

"Gerginliği artıran bu ihlaller kabul edilemez." ifadesi kullanılan açıklamada Fas'ın, Doğu Kudüs'teki olayları, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girilmesi ve ramazan ayında namaz kılan insanlara yönelik ihlalleri endişeyle takip ettiği aktarıldı.

Tek taraflı uygulamaların çözüm olmadığı kaydedilen açıklamada, diyalog ve insan haklarına saygının öncelenmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Kudüs'ün özel statüsü ile İslami kimliğinin korunması ve Mescid-i Aksa'nın saygınlığının muhafaza edilmesi gerektiği kaydedildi.

Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı

Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı da İsrail güçlerinin Mescidi Aksa'da namaz kılanlara yönelik uygulamalarının, daha geniş çaplı bir saldırının başlangıcı olduğunu bildirdi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal güçlerinin Mescidi Aksa'da namaz kılan ve itikafa girmiş insanlara karşı zalimce aşırı güç kullanması, özellikle Kudüs dışından itikaf için gelecek Filistinlileri engelleme amacı taşıyor.

Yaşananlar ayrıca, işgal güçlerinin, ramazanın 28'inci gününde aşırılık yanlısı Yahudi örgütlerle iş birliği içinde Mescid-i Aksa'ya saldırmak için hazırlık yaptığının da bir delilidir."

Açıklamada, Batı Şeria'da ve İsrail'in 1948 yılında işgal ettiği bölgelerde yaşayan Filistinlilere, Kudüs sakinlerine daha çok destek olma, Arap ve İslam ülkelerine de oradaki Filistinlilere her türlü desteği verme çağrısında bulunuldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı.

Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

Doğu Kudüs, İsrail, Libya, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinden İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına kınama - Son Dakika


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