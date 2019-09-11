Son Dakika Haberleri: Arap ülkelerinden Netenyahu'nun Batı Şeria'daki ilhak planını kınadı
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Arap ülkelerinden Netenyahu'nun Batı Şeria'daki ilhak planını kınadı

1 saat önce

Arap ülkeleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun seçim vaadi olarak Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini ilhak etmesine yönelik planını kınadı.

Arap ülkelerinden Netenyahu'nun Batı Şeria'daki ilhak planını kınadı, System.String[]

Arap ülkeleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun seçim vaadi olarak Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini ilhak etmesine yönelik planını kınadı.


İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, dün gelecek hafta yapılacak seçimlerden sonra tekrar göreve gelmesi halinde Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyindeki toprakları ilhak etme sözü verdi. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Netanyahu'nun sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail ile imzalanan bütün anlaşmalar ve onlardan kaynaklanan sorumluluklar sona erer" uyarısında bulundu. Ürdün, Türkiye ve Suudi Arabistan'daki yetkililer Netenyahu'nun planını sert bir şekilde kınadı. Arap birliği bu tehlikeli gelişmeyi saldırganlık olarak tanımladı.


Filistinli diplomat Saeb Erekat, böyle bir hareketin barış şansını ortadan kaldıracağını ifade etti. Filistinli üst düzey yetkili Hanan Ashrawi, Netanyahu'nun sadece iki devletli çözümü yok etmekle kalmadığını, aynı zamanda tüm barış şansını da mahvettiğini bildirdi.


Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Netenyahu'nun planının ciddi bir gerginlik oluşturacağını söyleyerek tüm bölgeyi şiddete doğru götürebileceği konusunda uyarıda bulundu.


Suudi Arabistan, Netenyahu'nun devlet medyasındaki duyurusunu çok tehlikeli bir tırmanış olarak kınadı ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İKÖ) üyesi 57 ülkenin Dışişleri Bakanlarına acil durum toplantısı için çağrıda bulundu.


İsrail 1967'den sonra Batı Şeira'yı işgal etti ancak tamamını ilhak etmedi. Ancak Netanyahu İsrail'in Ürdün Vadisi'ndeki güvenlik nedeniyle varlığını devam ettireceği konusunda ısrar etti.


Netenyahu'nun seçim planı


Seçim için kampanya yapan İsrail Başbakanı Netenyahu televizyonda planını açıkladı. etenyahu, Batı Şeria'daki tüm Yahudi yerleşim bölgelerini genişleteceğini ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İsraillilerle Filistinliler arasındaki uzun süredir beklenen barış anlaşması planını duyurmasına kadar beklemek durumunda olduklarını açıkladı. Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyi hakkında konuşan Netenyahu, "İsrail egemenliğini seçimlerden hemen sonra uygulayabileceğimiz bir yer var. Seçilirsem, bunu yapmak kesin olarak görevim olacaktır" dedi.


İsrail'de seçimler


Başbakan Netenyahu Nisan ayındaki seçimde birinci gelmesine rağmen koalisyon hükümeti kuramadığı için 17 Eylül'de erken genel seçime gidilmesi kararı alınmıştı. - KUDÜS

Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:56 Kaynak: İHA
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