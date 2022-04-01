Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu Ramazan ayına yarın giriyor - Son Dakika
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Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu Ramazan ayına yarın giriyor

01.04.2022 23:56
Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu Ramazan ayına yarın giriyor

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, Suriye, Mısır, Libya, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Tunus, Cezayir, Sudan ve Somali Ramazan ayının yarın (Cumartesi) başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, Suriye, Mısır, Libya, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Tunus, Cezayir, Sudan ve Somali Ramazan ayının yarın (Cumartesi) başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayı hilalinin görüldüğü, cumartesi gününün ülkede Ramazan ayının ilk günü olacağı belirtildi.

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı ile BAE Soruşturma Komitesi tarafından yapılan iki ayrı resmi açıklamaya göre de hilalin görüldüğü ve Ramazan ayının cumartesi günü (yarın) başlayacağı duyuruldu.

Filistin, Suriye, Mısır, Libya, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Tunus, Cezayir, Sudan ve Somali de Ramazanın cumartesi günü başlayacağını açıkladı.

Ürdün, Fas ve Umman'dan yapılan açıklamalarda ise hilalin görülmediği, pazar gününün Ramazanın ilk günü olacağı belirtildi.

İran lideri Ali Hamaney de İnstagram hesabından yaptığı açıklamada, pazar gününün Ramazanın ilk günü olacağını kaydetti.

Irak'ta Sünniler yarın, Şiiler pazar günü oruç tutmaya başlayacak

Irak Sünni Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hilalin görüldüğü ve Ramazan ayının cumartesi (yarın) başlayacağı ifade edildi.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani'nin ofisinden yapılan açıklamada ise pazar gününün Ramazanın ilk günü olacağı belirtildi.

Irak'ta uzun yıllardır Sünniler ile Şiiler Ramazan ayına farklı günlerde başlıyor.

Farklılık nereden kaynaklanıyor?

İslam hukukunda, esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor.

Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor.

İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle Ramazan ayının başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu Ramazan ayına yarın giriyor
Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu Ramazan ayına yarın giriyor
Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu Ramazan ayına yarın giriyor
Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu Ramazan ayına yarın giriyor

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Suudi Arabistan, Cumartesi, Ramazan, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu Ramazan ayına yarın giriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu Ramazan ayına yarın giriyor - Son Dakika
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