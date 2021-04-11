Arap ülkelerinin çoğu ramazanın salı günü başladığını açıkladı - Son Dakika

Arap ülkelerinin çoğu ramazanın salı günü başladığını açıkladı

11.04.2021 22:35
Arap ülkelerinin çoğu ramazanın salı günü başladığını açıkladı, System.String[]

Katar, Irak, Lübnan, Kuveyt, Tunus ve Mısır, ramazanın salı günü başlayacağını duyururken, Suudi Arabistan ve Yemen yarın yeniden gözlem yapılarak nihai kararın açıklanacağını belirtti.

Katar, Irak, Lübnan, Kuveyt, Tunus ve Mısır, ramazanın salı günü başlayacağını duyururken, Suudi Arabistan ve Yemen yarın yeniden gözlem yapılarak nihai kararın açıklanacağını belirtti.

Suudi Arabistan haber ajansında (SPA) yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi bu akşam ramazan hilalinin görülmediğini ve nihai kararın yarın kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Öte yandan Suudi Arabistan, Harameyn Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri uyarınca, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi camilerinde ramazan ayı boyunca teravih namazlarının 10 rekat kılınmasına karar verildiği ifade edildi.

Katar

Katar Vakıflar Bakanlığı, bu akşam hilalin görülmediğini, bu nedenle ramazanın salı günü başlayacağını açıkladı.

-Tunus

Tunus Müftüsü Osman Battıh de ülkede ramazanın salı günü başlayacağını duyurdu.

Kuveyt

Kuveyt Şeri İzleme Heyeti tarafından yapılan açıklamada ise hilalin bu akşam görülmemesi nedeniyle pazartesi gününün şaban ayının son günü olduğu aktarıldı.

Irak

Irak Sünni Vakfından yapılan yazılı açıklamada, "Pazar akşamı ramazan hilali görülmemiştir. Şaban ayının pazartesi sona ermesi nedeniyle salı ramazan ayının ilk günü olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Lübnan

Lübnan'da Sünnilerin dini mercii olarak bilinen Fetva Kurulundan yapılan açıklamada, şaban ayının son gününün yarın olduğu ve ramazan ayının salı günü başlayacağı bildirildi.

Mısır

Mısır Fetva Kurumundan yapılan açıklamada, salı günü ramazanın ilk günü olarak ilan edildi.

Yemen

Yemen Vakıflar Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ramazan hilalinin bu akşam görülmediği ve yarın yeniden gözlem yapılacağı kaydedildi.

Farklılık nereden kaynaklanıyor?

İslam hukukunda, esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor. Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor. İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Aybaşlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

İslam ülkelerinin bazıları hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle de ramazanın başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

Suudi Arabistan, Tunus, Katar, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinin çoğu ramazanın salı günü başladığını açıkladı - Son Dakika


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