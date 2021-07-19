Arap ülkelerinin çoğunda bayram namazı camilerde kılınabilecek - Son Dakika

Arap ülkelerinin çoğunda Kurban Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyularak camilerde kılınacak.

Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Filistin, Cezayir, Cibuti ve Libya bayram namazının "maske ve mesafe kurallarına dikkat edilerek salgın önlemleri kapsamında camilerde kılınabileceğini" duyurdu.

Bahreyn'de de bayram namazının ülkedeki tek bir camide (Fatih Camisi'nde) 30 kişi ile sınırlı şekilde kılınması kararlaştırıldı.

Umman, Tunus, Fas ve Moritanya ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı namazının camilerde kılınmaması kararı aldı.

Somali, Komorlar, Sudan, Suriye, Yemen ve Lübnan'dan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

17 Arap ülkesi bayramı yarın kutlayacak

Arap dünyasından 17 ülke Kurban Bayramı'nı 20 Temmuz Salı; 3 ülke ise 21 Temmuz Çarşamba günü kutlamaya hazırlanıyor.

Tunus, Mısır, Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan, Umman, Lübnan, Libya, Sudan, Cezayir, Katar, BAE, Kuveyt, Yemen, Bahreyn, Irak Sünni Vakfı ve Suriye'de Beşşar Esad rejimine bağlı ilgili kurumlardan yapılan açıklamalarda Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz olarak duyurulmuştu.

Buna karşılık Fas, Moritanya ve Komorlar'da ilgili mercilerden yapılan açıklamalarda bayramın 21 Temmuz Çarşamba günü başlayacağı bildirilmişti.