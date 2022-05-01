Arap ülkelerinin çoğunda bayram namazı "kısıtlama olmadan" kılınacak - Son Dakika
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Arap ülkelerinin çoğunda bayram namazı "kısıtlama olmadan" kılınacak

01.05.2022 14:20
Arap ülkelerinin çoğunda bayram namazı "kısıtlama olmadan" kılınacak

Arap ülkelerinin çoğunda bayram namazının bu yıl Kovid-19 kısıtlamaları olmaksızın kılınacağı açıklandı.

Arap ülkelerinin çoğunda bayram namazının bu yıl Kovid-19 kısıtlamaları olmaksızın kılınacağı açıklandı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, Libya, Lübnan, Sudan, Tunus ve Umman'dan Ramazan Bayramı namazına ilişkin açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 yasaklarının kaldırılmasının ardından camilerde ve meydanlarda bayram namazının kılınacağı bildirildi.

Kuveyt İslami İşler Bakanlığı, Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı ve Bahreyn Vakıflar İdaresi bayram namazının camilerde ve meydanlarda kılınabileceğini duyurdu.

Mısır Vakıflar Bakanlığı, ülkedeki büyük camilerde bayram namazının kılınmasına izin verirken, BAE'de bayram namazının maske ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kılınması kararlaştırıldı.

Filistin, Irak, Libya, Lübnan ve Sudan'dan yapılan yazılı açıklamalarda da bayram namazının kısıtlama olmaksızın camilerde kılınacağı kaydedildi.

Tunus'ta ise Diyanet İşleri Bakanı İbrahim eş-Şaibi, bayram namazının camilerde kılınacağını açıklayarak, meydanların ilerleyen yıllarda kullanılacağını ifade etti.

Umman'da ise meydanlarda bayram namazı ve kutlamaları yasaklanırken, camilerde namaza katılmak için Kovid-19 aşı şartı getirildi.

Son iki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle Arap ülkelerinde bayram namazlarında kısıtlamalar uygulanırken, vaka sayıları ve can kayıplarının azalmasının ardından yasaklar kaldırılıyor.

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Kuveyt, Bayram, Katar, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap ülkelerinin çoğunda bayram namazı 'kısıtlama olmadan' kılınacak - Son Dakika


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