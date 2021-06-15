Arap ve Afrika ülkeleri uluslararası organizasyonları AP'nin Fas'a ilişkin kararını kınadı - Son Dakika

Arap ve Afrika ülkeleri uluslararası organizasyonları, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fas ile ilgili kararına tepki gösterdi.

Afrika ve Arap Dünyasında Senatolar, Şura ve Eşdeğer Konseyler Birliği (ASSECAA) yaptığı yazılı açıklamada, AP'nin Fas'ın İspanya idaresindeki Ceuta (Sebte) şehrine göç krizinde "reşit olmayanları kullandığı" yönünde aldığı kararı kınadığını duyurdu.

ASSECAA, Fas'ın düzensiz göçmen sorununun çözümü için gösterdiği çaba ve politikalara karşın alınan kararı "mesnetsiz bir suçlama" olarak değerlendirerek, AP'yi kararı gözden geçirmeye davet etti.

Arap Parlamentolar Arası Birliği de AP'nin Fas'a ilişkin kararını kınadığını ve reddettiğini açıkladı.

Birlik tarafından yayımlanan bildiride, alınan karar "karşılıklı anlayış, saygı ve ortak çıkarların gözetilmesine aykırı" olarak nitelendirildi.

Birlik, "temelsiz suçlamaların ve iftiraların" Avrupa Birliği ve Arap devletlerinin arasındaki stratejik ortaklık ve anlayış ilkelerini temelden sarsacağına dikkati çekti.

Avrupa Parlamentosunda, 10 Haziran'da Fas'ın İspanya idaresindeki Ceuta (Sebte) şehrine göç krizinde reşit olmayanları kullanmasını reddeden karar oylanmış ve karar taslağı 85 ret oyuna karşılık 397 evet oyuyla kabul edilmişti.

Fas Kralı 6. Muhammed, 1 Haziran'da, Avrupa devletlerinde bulunan reşit olmayan Faslı düzensiz göçmenler sorununun çözüme kavuşturulması için İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı görevlendirmişti.

Aynı gün Fas İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, şu ana kadar başta İspanya ve Fransa olmak üzere Avrupa devletleri ile oluşturulan ortak mekanizmalar sonucu binlerce düzensiz göçmenin ülkeye geri getirildiği kaydedilmişti.