Arap Yatırımcılardan Türk Konutlarına Büyük İlgi Bekleniyor

Geçen yıl 7 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan ve milyonlarca dolarlık alım satımın yapıldığı Gayrimenkul Fuarı'na konut alımında vatandaşlık şartlarının kolaylaştırılmasının etkisi ile bu yıl daha büyük katılım bekleniyor.

Geçen yıl 7 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan ve milyonlarca dolarlık alım satımın yapıldığı Gayrimenkul Fuarı'na konut alımında vatandaşlık şartlarının kolaylaştırılmasının etkisi ile bu yıl daha büyük katılım bekleniyor.



Junior Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Türk gayrimenkul sektörü ile Körfez bölgesinden yatırımcıları, acenteleri ve bireysel alıcıları buluşturan 13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, 23-24 Mart'ta Hilton Convention Center'da düzenlenecek.



Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği (ARABTURK) ana sponsorluğunda düzenlenecek olan fuara, 51 firma toplam 270 proje ile katılırken, ziyaretçi sayısının 7 bini aşması öngörülüyor.



Fuar kapsamında düzenlenecek Arap-Türk Zirvesi'nde de Körfez ülkeleri ve Arap dünyasından gelen yatırımcıların Türk firmalarla milyon dolarlık iş bağlantıları yapmaları bekleniyor.



Ayrıca fuarda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından konut ve yatırım yapan Araplara vatandaşlık hakları anlatılacak.



- "Vatandaşlık hakkı, satışları artıracak"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, fuarı 12 yıldır düzenlediklerini belirterek, toplamda 157 bin gayrimenkul sektör yatırımcısı ve profesyonelini ağırladıklarını bildirdi.



2007 yılından bu yana yüz milyonlarca dolarlık alım-satım işlemini gerçekleştirdiklerini kaydeden Öztunalı, geçen yıl fuarı yaklaşık 7 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl da 7 bini aşkın ziyaretçi beklediklerini belirtti.



Öztunalı, fuarın Türk gayrimenkul sektörü ile Körfez sermayesini tek bir platformda buluşturduğuna işaret ederek, "Körfez ülkelerinin yanı sıra Azerbaycan, Almanya, Rusya, İngiltere, Hollanda ve Bosna Hersek'ten de alıcılar fuara gelecek. Ayrıca Türkiye'de yaşayan Araplardan da katılım bekliyoruz. Türkiye'de konut alımı ile vatandaşlık şartının 250 bin dolara düşürülmesi ülkemizdeki gayrimenkullere yabancı ilgisini artırdı. Bu ilginin fuara da yansıyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Öztunalı, bu yıl özellikle Suudi Arabistan, İran, Irak, Suriye, Fas ve Tunus'tan yoğun bir katılım beklediklerini vurguladı.



"Yabancılardan büyük talep var"



ARABTURK Başkanı İsmail Altın da son dönemde Körfez ülkelerinden Türkiye'ye çok büyük bir talep olduğuna dikkati çekerek, gayrimenkul alımıyla vatandaşlık şartlarının kolaylaştırılması ile birlikte konut satışlarının çok arttığını vurguladı.



Körfez bölgesi için Türk vatandaşlığı almanın önemli bir konu olduğunun altını çizen Altın, "Bu zirvede de 19 Körfez ülkesinden ticaret odalarına ve konsolosluklara vatandaşlık edinimi ile ilgili tüm bilgileri vereceğiz. Şimdiden fuara çok yüksek bir talep olduğunu gözlemliyoruz. Ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın ülkedeki yabancılara yönelik vergileri artırıp sağlık ve eğitim maliyetlerini yükseltmesi, bu ülkelerden ciddi bir çıkışa neden oldu. Bu kaçıştan Türkiye olarak ciddi bir pay alabiliriz." ifadelerini kullandı.



Altın, 2019 için yabancılara 45 bin konut satışına ve 15-20 milyar dolarlık hasılata ulaşılabileceğini kaydetti.

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