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Arap yazarlar Tony Blair'a "şövalye" unvanı verilmesine tepkili - Son Dakika

Arap yazarlar Tony Blair'a "şövalye" unvanı verilmesine tepkili

10.01.2022 18:26
Arap yazarlar Tony Blair'a "şövalye" unvanı verilmesine tepkili

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'a "şövalye" unvanı vermesi Arap dünyasında da tepkilere neden oldu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'a "şövalye" unvanı vermesi Arap dünyasında da tepkilere neden oldu.

Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgaline verdiği destek nedeniyle eleştirilen Blair yeniden gündemde. İngiltere'de Blair'a verilen "şövalyelik" unvanının geri alınması için başlatılan imza kampanyasını destekleyenlerin sayısı 1 milyonu aştı.

Bu kapsamda Arap yazarlar da kaleme aldıkları köşe yazılarıyla karara tepki gösterenler arasında yer aldı.

"İngiltere savaş suçlusunu ödüllendiriyor"

Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesi yazarlarından Said Muhammed, "İngiltere savaş suçlusunu ödüllendiriyor" başlıklı makalesinde Blair'ı "devlet adamı kılığında bir savaş suçlusu" olarak nitelendirdi.

Blair'ın milyonlarca kişinin kaybından asla pişmanlık duymadığını, siyasi olarak mümkün olsaydı, çatışmayı İran'a kadar genişletmeyi planladığına dair kanıtların olduğunu kaydeden Muhammed, "Kraliçe'nin Blair'ı ödüllendirmesi, İngiliz halkına ve ölüme gönderdiği askerlerin ailelerine bir tokat, Irak ve Afganistan başta olmak üzere güney halklarına ihanettir." ifadelerini kullandı.

"Blair'ın Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerek"

Filistin merkezli "qudsnet" internet sitesi yazarlarından Ali Ebu Hable de İngiltere Kraliçesi'nin aldığı kararın, öncelikle İngilizlerin ve Irak ile Afganistan'da hayatını kaybedenlerin ailelerinin öfkesine neden olduğunu belirtti.

Kraliçe'nin Irak ve Afganistan'daki savaşlarda ölen ve yaralanan İngiliz askerlerinin sayılarına ilişkin Blair'ın yargılanmasını istemesinin daha yerinde olacağı değerlendirmesinde bulunan Ebu Hable, tüm bunların arkasında "Blair'in kana susamışlığı" ve " George Bush'un isteği üzerine Irak ve Afganistan'a karşı savaşma eğilimi" olduğu yorumunu yaptı.

Blair ve hükümetinin, Irak'a savaşı haklı çıkarmak için hayali nedenler ürettiğini vurgulayan Ebu Hable, şöyle devam etti:

"Şövalyelik unvanı vermek yerine Blair'ın Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerek. Milyonlarca Iraklıyı öldüren ve tüm bir ülkeyi kitle imha silahlarının varlığı gibi hayali nedenlerle yok eden bir katilin ödüllendirilmesi akıl dışı."

"İmza kampanyası, Blair'ın politikalarına yönelik halk tepkisini gözler önüne serdi"

Londra merkezli Ray el-Yevm gazetesinden Saad Naci Cevad ise bu olayın, İngiliz hükümetinin ve resmi yaklaşımının sömürge politikasından memnun olduğunu gösterdiğini aktardı.

Yazısında, "İmza kampanyasının, şövalyelik unvanının geri alınması konusunda başarılı olması beklenmiyor. Ancak bu kampanya, Blair'ın politikalarına yönelik halkın öfkesinin boyutunu gözler önüne serdi." ifadelerine yer veren Cevad, suçluları ödüllendirmek yerine, özür dilenmesi ve mağduriyetlerin tazmin edilmesi gerektiğini kaydetti.

Blair, Irak'ın kitle imha silahları konusunda İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirmişti

İngiltere'de 1997-2007 yıllarında başbakanlık yapan Blair, Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgaline verdiği destek nedeniyle eleştiriliyor.

2016'da açıklanan Chilcot Raporu, Blair'ın dönemin ABD Başkanı George W. Bush'a, İngiliz parlamentosunun onayını almadan önce özel görüşmelerde destek güvencesi verdiğini ortaya koymuştu.

Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili de İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirdiği ortaya çıkan Blair, ülkesini Irak'ın işgaline 30 bin asker göndererek ortak etmişti.

20 Mart 2003'te başlayan ve 179 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği Irak'ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklının öldüğü tahmin ediliyor.

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Tony Blair, England, Irak, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap yazarlar Tony Blair'a 'şövalye' unvanı verilmesine tepkili - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arap yazarlar Tony Blair'a "şövalye" unvanı verilmesine tepkili - Son Dakika
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