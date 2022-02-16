Üye Girişi
Arap Zirvesi, Cezayir'de 2022'nin son çeyreğinde yapılacak - Son Dakika

Arap Zirvesi, Cezayir'de 2022'nin son çeyreğinde yapılacak

16.02.2022 02:05
Arap Zirvesi, Cezayir'de 2022'nin son çeyreğinde yapılacak

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Mart 2022'de yapılması beklenen Arap Zirvesi'nin bu yılın son çeyreğinde yapılacağını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Mart 2022'de yapılması beklenen Arap Zirvesi'nin bu yılın son çeyreğinde yapılacağını duyurdu.

Resmi televizyon kanalı, Tebbun'un yerel televizyon kanallarına yaptığı açıklamaları yayınladı.

Cezayir'de yapılacak Zirvenin tarihinin henüz tam olarak bilinmediğini aktaran Tebbun, ülkesinin teklifiyle martta Kahire'de yapılacak Arap dışişleri bakanları toplantısında bu tarihin belirleneceğini dile getirdi.

Tebbun, zirvenin 2022'nin son çeyreğine ertelenmesinin arkasındaki sebebin Arap liderleri arasındaki anlaşmazlıklar olduğuna dair medyada çıkan haberlere ilişkin "Bu doğru değil" diyerek şunları söyledi:

"Cezayir bu zirvede, Arap ülkelerinin toparlanmasına ve Arap Birliği esaslarının da gözden geçirilmesine vesile olacak iyi sonuçlar çıkmasını temenni ediyor."

Tebbun açıklamalarında ayrıca, "antipropaganda" gerekçesiyle ülkesinin Fas ile aralarında herhangi bir ara buluculuk tekliflerini kabul etmediğini vurguladı.

Cezayir birkaç ay önce düşmanca propagandaları sürdürdüğü iddiasıyla Fas ile ilişkilerini koparmıştı.

Arap Zirvesi, Kovid-19 sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında yapılamamıştı.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Cezayir, Mart, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap Zirvesi, Cezayir'de 2022'nin son çeyreğinde yapılacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:58 Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç nefes kesti! Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e son dakika sürprizi
00:56 Şampiyonlar Ligi'nde büyük bozgun! Manchester City, deplasmanda Sporting'i farkla yendi
00:49 Meteoroloji gün verip uyardı! 15 ilde kar yağışı bekleniyor
00:42 Güntekin Onay, Acun Ilıcalı'yı yine çok sinirlendirecek! Ekranın fotoğrafını çekip yayınladı
00:25 İçme suyunda virüs tespit edildi! Vatandaşlar hastaneye koştu
00:22 Ali Koç'tan şaşırtan hamle! 23 yıl sonra Löw ile birlikte geri geliyor
00:09 İsrail güçleri, 55 yaşındaki koltuk değnekli adamı darbetti
23:53 Meclis'te kalp krizi geçiren Fetani Battal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: 3 damarı açıldı
23:52 Son Dakika: Biden'dan Rusya'ya gözdağı: ABD, NATO topraklarının her karışını savunacak
23:28 Tuzlaspor'un yıldızından futbol var olduğu sürece unutulmayacak gol!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 02:12:35. #1.13#
SON DAKİKA: Arap Zirvesi, Cezayir'de 2022'nin son çeyreğinde yapılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement