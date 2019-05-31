Arap zirvesi sonuç bildirgesinde de İran birinci gündem oldu
1 saat önce
Mekke'de düzenlenen olağanüstü Arap zirvesinde de İran vurgusu yapıldı.
Mekke
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:38
'de düzenlenen olağanüstü Arap zirvesinde de İran
vurgusu yapıldı. Kapanış bildirgesinde Filistin
meselesinden çok İran ve bölgedeki müdahaleleri üzerinde duruldu.
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