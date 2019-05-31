Son Dakika Haberleri: Arap zirvesi sonuç bildirgesinde de İran birinci gündem oldu
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Arap zirvesi sonuç bildirgesinde de İran birinci gündem oldu

1 saat önce

Mekke'de düzenlenen olağanüstü Arap zirvesinde de İran vurgusu yapıldı.

Arap zirvesi sonuç bildirgesinde de İran birinci gündem oldu, System.String[]
Mekke'de düzenlenen olağanüstü Arap zirvesinde de İran vurgusu yapıldı. Kapanış bildirgesinde Filistin meselesinden çok İran ve bölgedeki müdahaleleri üzerinde duruldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:38 
Filistin, Mekke, İran, Ekonomi
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