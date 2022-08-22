İstanbul'da bir gece kulübünde çekilen TikTok videoları, sosyal medyada büyük tepki çekti. Eğlence mekanı, resmi TikTok hesabında Arap ziyaretçiler için düzenlediği eğlence videolarını yayınladı.
Videolardan iki tanesinde, Türk liralarının yerlere saçıldığı ve eğlenmeye gelen Arap ziyaretçiler tarafından ayaklar altında ezildiği görüldü.
Paraların gerçek mi yoksa sahte mi olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Arap turistlerin Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiği görüntülere tepki yağdı - Son Dakika