Arap turistlerin Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiği görüntülere tepki yağdı - Son Dakika
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Arap turistlerin Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiği görüntülere tepki yağdı

22.08.2022 13:59

İstanbul'da bir gece kulübünde Arap ziyaretçilerin Türk liralarını (TL) yerlere saçarak üzerlerinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. Çok sayıda kullanıcı görüntüleri paylaşarak tepkisini dile getirdi.

İstanbul'da bir gece kulübünde çekilen TikTok videoları, sosyal medyada büyük tepki çekti. Eğlence mekanı, resmi TikTok hesabında Arap ziyaretçiler için düzenlediği eğlence videolarını yayınladı.

TÜRK LİRASININ ÜZERİNDE DANS ETTİLER

Videolardan iki tanesinde, Türk liralarının yerlere saçıldığı ve eğlenmeye gelen Arap ziyaretçiler tarafından ayaklar altında ezildiği görüldü.

GERÇEK Mİ SAHTE Mİ BİLİNMİYOR

Paraların gerçek mi yoksa sahte mi olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Sosyal Medya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap turistlerin Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiği görüntülere tepki yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arap turistlerin Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiği görüntülere tepki yağdı - Son Dakika
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