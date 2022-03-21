Arapapıştı Kanyonu'nda sular yeniden yükseldi - Son Dakika

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'nı da besleyen Akçay Nehri'nin oluşturduğu Arapapıştı Kanyonu'nda sular, son yağışlarla yeniden yükseldi.

Kemer Barajı, enerji üretiminin yanı sıra Bozdoğan, Nazilli, Efeler ve Söke ilçelerinde yaklaşık 250 bin dekar alanın sulamasına katkı sağlıyor.

Geçen yıl yağışların yetersiz olması ve kuraklıktan dolayı barajdaki su seviyesi yüzde 20'lere düştü. Kuraklık nedeniyle enerji üretimi dururken arazilere su kısıtlı düzeyde verildi.

Önceki sezon Kemer Barajı'nın üzerinde bulunan doğal güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Arapapıştı Kanyonu'nda da geçen yıl sular tamamen çekildi.

Bu yıl son yağışlarla barajdaki doluluk oranı yüzde 96'ya yükseldi. Kanyon da yeniden suya kavuştu.

Barajdaki su seviyesine bağlı enerji üretimi de yeniden başladı.

Denizli, Aydın ve Muğla sınırlarında yer alan 6 kilometre uzunluğu ve 380 metre yüksekliğindeki kanyon, eski görüntüsüne kavuşmasıyla ziyaretçileri yeniden cezbetmeye başladı.

"Doğa harikası yerleri görmek çok güzel"

Bölgeye gelen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekti.

Ziyaretçilerden Ayla Binek, "Doğa harikası yerleri görmek çok güzel. Herkesin de gelip görmesini isterim. Çok uzağa gitmeye gerek yok, kendi memleketimizde de çok güzel yerler var." dedi.

Burcu Karagöz, "Arkadaşlarımızla hafta sonunu değerlendirelim dedik. Arabayla geldik. Normal yürüyüşle biraz zor oluyor çıkmak. Ama çok güzel, aşırı beğendim. Herkesin de gelip görmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Amatör olarak müzikle ilgilenen Şakir Tetel de kanyon manzarası eşliğinde keman çaldı. Tetel, "Uzun zamandır bu manzarada keman çalmak istiyordum, nasip oldu. Doğası ve sesinden dolayı iyi olacağını düşündüm, arkadaşlarım da 'iyi olur' dedi. Çaldım ve gayet de iyi oldu." diye konuştu.

"Suyumuzu yine tasarruflu kullanmalıyız"

Aydın Ziraat Odaları Koordinatörü Mehmet Kendirlioğlu da geçen yılın çok kurak geçtiğini belirtti.

Barajlardaki su seviyesinin yeniden yükselmesinin çiftçiyi mutlu ettiğini aktaran Kendirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda mevcut barajlardaki doluluk oranı sevindirici düzeyde. Kemer neredeyse tamamen doldu. Herhangi bir sıkıntımız yok. Çine Adnan Menderes Barajı'nda yüzde 60 su var. Son yağışlarla Adıgüzel Barajı'nda da yüzde 25'lere gelirsek çok büyük bir su sıkıntı çekmeden sezonu atlatırız diye düşünüyorum. Ancak bu tamamen tarımsal kuraklığın bittiği anlamına gelmez. Suyumuzu yine tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Çünkü bir sonraki yılın bize ne getireceğini kimse bilmiyor."