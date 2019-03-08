Kırklareli
'nde Arapça Çocuk Şarkları ve Şiir Yarışması yapıldı.
Bilal Yeşen İmam Hatip Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaya, 15 ortaokul ve lise öğrencisi katıldı.
Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, Arapça çocuk şarkları ve şiir yarışmasının 10 yıldır yapıldığını söyledi.
Arapça'nın Kur'an-ı Kerim dili olduğunu ifade eden Akın, her Müslümanın bilmesi gerektiğini belirtti.
Kur'an-ı Kerim'in okunması ve anlaşılabilmesi için Arapça bilgisinin büyük önem arz ettiğini aktaran Akın, "Arapça ana dil olmasa da Kur'an dilidir. Dolayısıyla bizim bunu bilmemiz gerekir. Konuşma açısından olmasa da Kur'an-ı okuma ve anlama açısından çok önemlidir. Ama maalesef biz uzun yıllar bu konuyu bir kenara itmişken son 10 yıldır Din Eğitimi Genel Müdürlüğümüz Arapça'nın daha iyi okunması, anlaşılması için sadece Kur'an okuyarak öğrenmek değil, değişik etkinlikler yoluyla da konuşulabilmesini sağladı." diye konuştu.
Akın, yarışmacı öğrencilere başarılar diledi.
Daha sonra sahne alan öğrencilerin performansları oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi.
Yarışmada, çocuk şarkıları kategorisinde, Lüleburgaz
İmam Hatip Ortaokulu'ndan Yusuf Karlı ve Muhammed Eryılmaz birinci, Babaeski
Gazi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Şeymanur Tekin ikinci, Kırklareli Bilal Yeşen İmam Hatip Ortaokulu'ndan Yaren Demirkıran üçüncü, çocuk şiirleri kategorisinde Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu'ndan Nazlı Namlı birinci, Vize
İmam Hatip Ortaokulu'ndan Rabia Köksal ikinci, Babaeski İmam Hatip Ortaokulu'ndan Aslı Nur Kaya
üçüncü, liseler Arapça şiir kategorisinde ise Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Rabia Başal birinci, Vize Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hediye Sarıgöl
ikinci, Pınarhisar
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Esma Korkmaz
da üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.