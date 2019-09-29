Arapça Kitap Fuarı'nın ortak mekanı

"Kitap Bizi Birleştirir" sloganıyla bu yıl yola çıkan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" devam ediyor.

Basın Yayın Birliği (BYB) tarafından, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen fuarda okurlar, Arapça ve Türkçe öğrenimi üzerine hazırlanan "Dil Köşesi"nde bir araya geliyor.

Arapça dili üzerine eğitim verilen bölümde ayrıca Türkçe öğrenen öğrenciler için özel Türkçe etkinlik saatleri, gönüllü öğretmenler tarafından gerçekleştiriliyor.

"Türklerin ve Arapların kaynaşabileceği bir köşe meydana getirdik"

"Dil Köşesi"ne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Fuar Koordinasyon Kurulu Üyesi Elif Sağlam, "5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nı sadece kitap satışı yapılabilen bir yer olmaması adına bir kültür etkinliği olarak tasarladıklarını söyledi.

Sağlam, kültürel etkinlikler kapsamında, Türk okurların da fuara olan katılımını arttırmak amacıyla "Dil Köşesi"ni kurduklarını belirterek, "Artık Türklerin de Arapça'ya olan ilgisini biliyoruz. Okullarımızda, imam hatiplerde çokça dil faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu yüzden Türklerin ve Arapların bir arada kaynaşabileceği bir köşe meydana getirdik." dedi.

"Dil Köşesi"nde Arap öğrenci gruplarının da günün belli saatlerinde Türk bir öğretmenden Türkçe dersi aldıklarına işaret eden Sağlam, şöyle devam etti:

"Bir saat ders yapıyorlar. Aynı zamanda derslerle birlikte oyunlar, eğlenceli aktiviteler düzenliyoruz. Sonrasında gelen ikinci grubumuzdaki daha çok imam hatip lisesinden gelen öğrencilere, burada Arapça dersi veriyoruz. Bunun haricinde yine imam hatip öğrencilerimizden gönüllü tercüman olarak fuara destek veren gruplarımız var."

Elif Sağlam, bu yıl ilk kez fuarda hazırlanan Dil Köşesi aracılığıyla ayrıca Türkçe'yi öğrenmek isteyen Arap ziyaretçileri doğru kurumlara yönlendirilmesine de yardımcı olduklarını ifade etti.

Dil Köşesi'nde Türkçe dersi veren Merve Demir ise öğrencilere ilk olarak Türkçe'nin ve Arapça'nın dil bilgisi kurallarını öğrettikten sonra pratik ve drama yaparak, kuralları pekiştirmelerini sağladıklarını söyledi.

Demir, aynı zamanda derslerde pratik konularını seçerken öğrencilerin genellikle günlük hayatlarında işlerine yaracak bilgiler olmasına dikkat ettiklerini sözlerine ekledi.

Panel ve söyleşilerin yanı sıra çocuklar ve gençler için de farklı kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceği fuar, 6 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.