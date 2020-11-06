Arapça Kitap ve Kültür Günleri başladı - Son Dakika

Arapça Kitap ve Kültür Günleri başladı

06.11.2020 18:35
Arapça Kitap ve Kültür Günleri başladı, System.String[]

Ana teması, "İlim Membaı Maveraünnehir" olarak belirlenen "5. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri" başladı.

Ana teması, "İlim Membaı Maveraünnehir" olarak belirlenen "5. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri" başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen etkinliğin açılış programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay açılışta yaptığı konuşmada, "Amellerin hayırlısı devamlı olanıdır. Süreklilik oluştuğu zaman artık bir gelenekten bahsetme hakkı da elde etmiş oluyoruz. Bu etkinliği 5 defa yapabilmiş olmak Allah'ın izniyle bundan sonra nice yıllar daha yapılacağının işaretidir." dedi.

İbn Haldun'un görüşlerine değinen Aktay, asırlarca bütün dünyaya nizam veren fikri ve ahlaki bir medeniyetin dahi çöküş sürecine girebileceğini ifade ederek, "Davanızı unutup kendi derdinize düşerseniz Allah da sizi savar ve sizin yerinize iyiliği emretmekten kötülüğü savmaktan çekinmeyen birilerini getirir." diye konuştu.

"Her yıl yüzlerce kitap Türkçe'den Arapça'ya çevriliyor"

Kitap fuarları ve çeviriler sayesinde Türkçe'den Arapça'ya aktarılan düşüncelerin de etkisini arttırdığını dile getiren Aktay, "Her yıl yüzlerce kitap Türkçe'den Arapça'ya çevriliyor. Bir kısmı da bana nasip oldu. Düşüncenin bir toprağa bağlanması caiz değildir. Çünkü düşüncenin gezgin ve göçebe olması tabiatına en uygun olanıdır." ifadelerini kullandı.

Aktay, kültür alanında Arap dünyasından istifade etmenin verimli sonuçlar getireceğini belirterek, etkinliği hayata geçirenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

"Arap dünyasıyla kültür köprüleri kurmayı amaçlıyoruz"

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, 7 gün sürecek programla Türkiye ile Arap dünyası arasındaki kalın duvarları eritmeyi ve kültür köprüleri kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Kültür günlerinin her yıl bereketlenerek kurumsallaştığını anlatan Bıyıklı, geleceğe dair umutlarının da giderek arttığını bildirdi.

Arap dünyasıyla Türkiye arasında örülen suni duvarların kaldırılması gerektiğinin altını çizen Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Bu duvarların kültürle yıkılacağına inanıyoruz. Biz de bu kültürel duvarların yıkılıp aramızdaki köprülerin kurulması için bu faliyetleri önemsiyoruz. Beş yılda çok önemli adımlar atıldı. Arap dünyasıyla Türkiye arasında nitelikli programlar oluşmaya başladı, eserler tercüme edildi. İlk yıl İslam dünyasından gelen yazarların, kanaat önderlerinin birbirleriyle tanışmadıklarını gördük. Bu buluşmaların da inşallah gelecekte daha da artacağına inanıyoruz."

TYB İstanbul şubesinin faaliyetlerine değinen Bıyıklı, "TYB olarak bundan sonraki faaliyet alanlarımız içerisinde Afrika'nın, Asya'nın ve ihmal edilmiş ülkelerin aydınlarıyla ve yazarlarıyla buluşmayı kendimize hedef olarak koyduk. Medeniyetin 3 ayağı ilim, fikir ve güzel sanatlardır, bunlar ihmal edildiğinde başka medeniyetlerin esiri olunur. Arapça bizim için herhangi bir dil değil, herhangi bir milletin değil, bir medeniyetin dili yani ana kaynağımız." şeklinde konuştu.

"Kültürle kitabın birleşmesi her zaman için çok anlamlı"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise sürecin içerisinde bulunmaya gayret ettiğini belirterek, "Kültürle kitabın birleşmesi her zaman için çok anlamlı. Zaten birbirinden ayrılmaması gereken iki temel unsur. O nedenle kitap ve kültür bir araya geldiği zaman mutlaka çok büyük faydalar çıkması beklenir." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da programın Türkiye'den ve Arap dünyasından münevver ve mütefekkirlerin buluşmasına vesile olduğunu söylerken, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise bu yöndeki çalışmaları çok faydalı bulduğunu ifade etti.

Daha sonra TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı; AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya portre resimlerinin yer aldığı tabloları hediye etti.

Arapça Kitap ve Kültür Günleri

Bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri", 12 Kasım'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

"İslam dünyasından alimler ve akademisyenlerle geleneğimizin izinde çevrimiçi buluşuyoruz!" sloganıyla gerçekleştirilen ve ana teması, "İlim Membaı Maveraünnehir" olarak belirlenen program, çevrimiçi olarak takip edilebilecek.

İslam dünyasının dört bir yanından ilim adamları ve akademisyenlerin katılacağı seminer, konferans ve paneller sosyal medyadan ve "www.arapcakitapgunleri.com" üzerinden canlı yayınlanacak.

İstanbul, Türkiye, Arapça, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arapça Kitap ve Kültür Günleri başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi Real Madrid, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü
Trump'ın danışmanları ikiye bölündü! Bir grup yarıştan çekilmek isterken, diğer grup Trump'ın danışmanları ikiye bölündü! Bir grup yarıştan çekilmek isterken, diğer grup "mücadele edelim" diyor         
18:11
Alacaklarını alamayan inşaat şirketi, Barcelona'yı iflas talebiyle mahkemeye verdi Alacaklarını alamayan inşaat şirketi, Barcelona'yı iflas talebiyle mahkemeye verdi         
17:57
Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi         
17:32
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı         
16:51
Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi         
15:44
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı         
15:07
Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi         
14:53
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 18:40:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arapça Kitap ve Kültür Günleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei