Son Dakika Haberleri: Arapça Münazara Şampiyonasında Türk Öğrencilerin Başarısı

Arapça Münazara Şampiyonasında Türk Öğrencilerin Başarısı

24 dakika önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Katar Münazara Merkezince düzenlenen Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonasında finale kalan Yalova Üniversitesi öğrencileri Halid Ekmen, Mansur Peker, Sena Osmanoğlu ve Merve Nur Gündüz ikinci oldu.

Arapça Münazara Şampiyonasında Türk Öğrencilerin Başarısı, System.String[]
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Katar Münazara Merkezince düzenlenen Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonasında finale kalan Yalova Üniversitesi öğrencileri Halid Ekmen, Mansur Peker, Sena Osmanoğlu ve Merve Nur Gündüz ikinci oldu.


Avrupa'nın 18 ülkesinden 22 üniversitenin katıldığı şampiyonada, Türkiye'den Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi de yarıştı.


Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencileri, iki gün süren münazara yarışması sonucunda finale kaldı. Finalde Almanya'dan yarışmaya katılan öğrencilerle yarışan Yalova Üniversitesi öğrencileri Halid Ekmen, Mansur Peker, Sena Osmanoğlu ve Merve Nur Gündüz yarışmayı ikinci olarak tamamladı.


Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Abdulkadir Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin daha önce herhangi bir münazaraya katılmadıklarını ve buna rağmen iyi bir yarışma çıkartarak finale kadar geldiklerini söyledi.

Coşkun, finalde karşılaştıkları Almanya'dan katılan takımın öğrencilerinin tamamının Arap asıllı olduğunu vurgulayarak "Bizim öğrencilerimiz arasında Arap kökenli öğrenci bulunmuyordu, buna rağmen başa baş bir mücadele yürüttüler ve ikinci oldular, kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.


Katar tarafından Avrupalı üniversiteler arasında düzenlenen yarışmanın ilk defa gerçekleştirildiğini kaydeden Coşkun, "Avrupa'da düzenlenen yarışmada Türkiye'nin iştirak etmesi gerekiyordu. Bu nedenle biz de katıldık ve çok şükür ülkemizi de layığıyla temsil ettik." dedi.

Coşkun, bu yarışmada ikincilik elde eden öğrencilerinin mart ayında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Uluslararası Arapça Münazara yarışmasına katılacığını ve orada birinci olmak istediklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:33 Kaynak: AA

Yalova, Avrupa, Kültür Sanat
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