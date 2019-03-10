Son Dakika Haberleri: Arapça Şarkı ve Şiir Okuma Yarışması Yapıldı

Arapça Şarkı ve Şiir Okuma Yarışması Yapıldı

17 dakika önce

Erzincan'da İmam Hatip Ortaokulları arası Arapça şarkı ve şiir okuma yarışması yapıldı.

Arapça Şarkı ve Şiir Okuma Yarışması Yapıldı, System.String[]
Erzincan'da İmam Hatip Ortaokulları arası Arapça şarkı ve şiir okuma yarışması yapıldı.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürü Cevat Bingöl, İmam Hatip Ortaokullarının müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Arapça şarkı ve şiir okuma kategorilerinde yapılan yarışmanın açılış konuşmasını yapan Gün, Arapçanın Kur'an-ı Kerim dili olması, İslami kaynaklar açısından temel teşkil etmesi ve kullanımı yaygın bir dil olması sebebiyle sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler aracılığıyla öğretiminin önemine değinerek yarışmaya katılan öğrencilere başarı dileklerinde bulundurlar.

Arapça şarkı ve şiir okuma yarışmasına 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu, Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu, Çukurkuyu Fatih İmam Hatip Ortaokulu, Üzümlü İmam Hatip Ortaokulu, Refahiye İmam Hatip Ortaokulu ve Çayırlı İmam Hatip Orta Okulu katıldı. Şiir okuma yarışmasında birinciliği Çayırlı İmam Hatip Ortaokulu, şarkı okuma dalında ise Üzümlü İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu. Dereceye giren okullara İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ödüllerini takdim etti. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:05 Kaynak: İHA

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