Arapça Tercüme Yaptıracaklar Dikkat!

GÖÇLER TERCÜMAN AÇIĞINI ORTAYA ÇIKARTTI

Suriye'de yaşanan iç savaş sonrasında Türkiye'ye savaşın zorlu koşullarından kaçan birçok sığınmacı geldi. Bu durum Arapça tercüman açığını ortaya çıkarttı. Kutup Tercüme Bürosu Kurucusu Taş Ali Koçer, ülkemizdeki bu açığa işaret ederek, "Ülkemiz coğrafi ve kültürel olarak köprü durumda olduğundan göçmenler tarafından ilk tercih olarak görülüyor. Son yıllarda Arap coğrafyasında yaşanan sorunlar sebebiyle Türkiye'ye göç dalgaları yaşanmış bu da ülkemizde şimdiye kadar çok hissetmediğimiz bir açığı gözler önüne sermiştir. Çevirmenlik piyasasının mutlak suretle Arapça tercümana ihtiyacı vardır" dedi.

TÜRKİYE, KÖPRÜ KONUMUNDA

Türkiye'nin Avrupa ve Asya kıtasını birbirine bağlayan köprü konumunda olduğuna dikkat çeken Taş Ali Koçer, sözlerine şöyle devam etti, " Arapça tercüman açığı aslında bugün için değil gelecek için de bir sorundur. Sonuç itibariyle Türkiye, bu coğrafyada birçok Arap ülkesiyle ticari, kültürel ve dinsel bağları bulunan bir ülkedir. Bu anlamda bizim önereceğimiz gençlerimiz tercümanlık sektörü içerisinde yer alacaklarsa bu coğrafyanın dillerine yönelmelidirler"

ARAPÇA TERCÜME HİZMETİ ALIRKEN DİKKAT EDİN

Arapçanın sadece bölgenin değil dünyanın da en etkili dillerinden birisi olduğunun altını çizen Ankara Çevirmenler Derneği Başkanı Taş Ali Koçer, tercüme hizmeti alırken son derece dikkatli olunması gerektiğinin üzerinde durdu. Koçer, "Arapça tercüme konusunda yardım alacak kişi ya da kurumlar mutlaka tecrübesi ve geçmişi olan firmalardan bu desteği alın. Merdiven altı tabir ettiğimiz kurumsallaşmamış ve sizi yarı yolda bırakabilecek yerlerden uzak durun. Tercüme yaptıracağınız yeri mutlaka iyi araştırın ve daha önce kimler ile çalıştığını soruşturun. Gerekirse derneğimize başvurup bizden bu konuda destek alabilirsiniz" diye konuştu.