Arapgir Belediye Başkanı Cömertoğlu CHP'ye Üye Oldu
1 saat önce
Arapgir İlçe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu CHP'ye katıldı.
Arapgir
İlçe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu CHP
'ye katıldı.
CHP Malatya
İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti'den istifa eden Cömertoğlu, geldiği parti binasında CHP'ye üye oldu.
Açıklamada görüşüne yer verilen Cömertoğlu, "İnsan odaklı bir yönetimin, insana hizmet eden bir bakışın, kavganın kimseye kazandırmayacağı anlayışıyla kucaklayan, sevgiyle, şefkatle ve dostlukla yol alan bir yolculuğa hep birlikte yürümeye adayım. Yerim olarak da Cumhuriyet Halk Partisine müracaat etmiş bulunmaktayım." ifadeleri kullanıldı.
Cömertoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmemişti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:21 Kaynak: AA
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