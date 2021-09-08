Arapgir Belediyesinin üst yapı çalışmaları ile kırsal mahallelerin çehresi değişiyor - Son Dakika

Arapgir Belediyesinin üst yapı çalışmaları ile kırsal mahallelerin çehresi değişiyor
08.09.2021 08:58
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun talimatı ile Gözeli Mahallesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.
Gözeli Mahallesinde yolda dolgu ve tesviye çalışmalarının bitirilmesinin ardından kilitli parke taşı döşenerek çalışmalar bitirildi.
Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu'nun yaptığı açıklamada; Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Gözeli Mahallesinde başlatılan çevre düzenleme çalışmalarımız tamamlandı. Dolgu ve tesviyesi yapılan yola 2000 m2 kilitli parke taşı döşendi. Gözeli mahallemizde çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. İlçemiz içerisindeki bozuk olan tüm yollarda çalışmalarımız sırası ile devam edecek dedi.
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