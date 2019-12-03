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Arapgir'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

6 saat önce

Malatya'nn Arapgir ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Arapgir'de

Malatya'nn Arapgir ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.


Türkiye Beyaz Derneği Arapgir Şubesi tarafından organize edilen Samime Aydılar Kültür Merkezi'nde 'Engelleri Aşalım Sevgide' bulaşalım' teması ile düzenlenen etkinliğe Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli,Arapgir Belediye Başkanı Haluk, Cömertoğlu,Prof.Dr. İbrahim Gezer,Türkiye Beyaz Derneği Arapgir Şubesi Başkanı Sadık Karagöz kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Programda bir konuşma yapan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Türkiye Beyaz Derneği Arapgir Şubesi'ne etkinlik için teşekkür ederek, Engellilik konusu yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konu olduğunu belirtti. Cömertoğlu, "Her birimiz aslında bir engelli adayıyız.Bu gün varız ama yarın ne olacağımızı hiç birimiz bilmiyoruz.Herkesin bu duyarlılıkla empati yaparak engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkılmasını diliyorum" diye konuştu.


Çeşitli okullardan engelli öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte,Prof.Dr. İbrahim Gezer'de günün anlam ve önemini içeren bir konferans verdi.


Etkinlik çeşitli sunum ve gösterilerle sona erdi. - MALATYA

Dünya Engelliler Günü, Malatya, Arapgir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:07 Kaynak: İHA
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