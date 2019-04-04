Son Dakika Haberleri: Arapgir'de Birlik ve Beraberlik Buluşmasına Davet

Arapgir'de Birlik ve Beraberlik Buluşmasına Davet

1 saat önce

Malatya'nın Arapgir ilçesi Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yarınki Arapgir buluşmasına tüm Arapgirlileri davet etti.

Arapgir'de Birlik ve Beraberlik Buluşmasına Davet, System.String[]
Malatya'nın Arapgir ilçesi Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yarınki Arapgir buluşmasına tüm Arapgirlileri davet etti.

31 Mart seçimlerinin ardından yeniden belediye başkanı olarak seçilen Arapgir ilçesi Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yarın saat 13: 00'da ilçe merkezinde Belediye Meclis üyelerininde katılacağı birlik ve teşekkür yemeğine tüm Arapgirlileri davet ederek,"Biz bu coğrafyanın medeniyet mimarları ecdadımıza hürmeten, emaneti ihya edip, gelecek nesillerimize ar etmeden sıkılmadan şerefle teslim etmeyi hayal ettiğimiz yeni bir medeniyet inşa edeceğiz. Bu yeni medeniyetin rüyasını gördük, şükür secdesini yaptık. Şimdi hep birlikte ekibimizle bunun için özveriyle çalışacağız. Birlemeye bir etmeye azmedeceğiz. Rabbim nasip eder ise 5 yıl daha derdiniz ile dertlenip, Arapgir'i hak ettiği tercihe layık aydınlık geleceğe taşımak için gayret edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.Şahsım ve çalışma ekibim ile birlikte yük olmadan yükünüzü alarak kırsal kalkınma modelimizin yeni markalarıyla yukarı Fırat bütünlüğünde üretmeye talibiz" diye konuştu - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:20 Kaynak: İHA

Malatya, Haluk Cömertoğlu, Arapgir, Güncel
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