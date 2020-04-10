Arapgir'de esnafa maske dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Arapgir Belediyesi korona virüs (Covid19) ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.



Sahada aldığı tedbirlerle virüse karşı etkin mücadele eden Arapgir Belediyesi, bu zorlu süreçte esnafı da unutmayarak maske dağıtımı yaptı.



İlçe merkezde faaliyet gösteren esnafa maske ve dezenfektan dağıtımına katılan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Arapgir'de bugüne kadar Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte sayın kaymakamımız Mustafa Dilekli başkanlığında bütün kurumlarımızla başlattığımız maske ve dezenfekte faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün de yine Arapgir Belediyesi olarak çarşı merkezinden başlayarak tüm esnaflara ve mahalle muhtarlarımızla birlikte tüm halkımıza 5 bin adet maske 5 bin adet hijyen jeli dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İstanbul'dan sponsor olan iş adamlarımızın destekleriyle devam eden toplumsal evde kal kampanyası kapsamında 500 koli yiyecek ve ihtiyaç duydukları malzemeleri sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Biraz sabır ile inşallah bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız. Sizlerden ricamız zorunlu olmadıkça evden çıkmamanız, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeniz" diye konuştu - MALATYA