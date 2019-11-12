Son Dakika Haberleri: Arapgir'de fidanlarla toprakla buluştu
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Arapgir'de fidanlarla toprakla buluştu

6 saat önce

'Geleceğe Nefes' fidan dikim kampanyası kapsamında Arapgir Belediyesi tarafından Bolpınar Göleti bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Arapgir'de fidanlarla toprakla buluştu, System.String[]

'Geleceğe Nefes' fidan dikim kampanyası kapsamında Arapgir Belediyesi tarafından Bolpınar Göleti bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.


Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının '"Geleceğe Nefes'" sloganıyla 81 ilde gerçekleştirdiği milyonlarca fidanı toprakla buluşturma seferberliğine Arapgir Belediyesi de destek oldu. Yüzlerce fidanının Bolpınar Göleti alanında toprakla buluşturulduğu etkinliğe Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli'nin yanı sıra Arapgir Belediye Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut, Ramazan Erdem ile daire amirleri, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MALATYA

Türkiye, Arapgir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
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