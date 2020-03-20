Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı - Son Dakika
Son Dakika Genel Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı - Son Dakika

Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı

24 dakika önce

Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde Korona Virüs salgınına karşı boşalan sokak ve caddeler kar yağışı ile beyaz bir örtüyle kaplandı.

Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde Korona Virüs salgınına karşı boşalan sokak ve caddeler kar yağışı ile beyaz bir örtüyle kaplandı.

Türkiye'de yeni tip korona virüs vakası her geçen gün artarken,salgına karşı alınan tedbirler kapsamında halk kalabalık yerlerden uzak durmaya başladı.Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısını dikkate alan Arapgir'liler, yoğun kar yağışı ile birlikte sokaklardan tamamen boşalttı. Kar yağışı ile beyaz örtü ile kaplanan ilçe hayalet kente döndü. Acil bir durum olmadığı sürece evlerinden çıkmayan ilçe halkı, cemaatle hamaz kılınmasının yasaklanmasının ardından ise tamamen dışarıyla bağlantısını kopardı. Camilerde, dışarıda işi olan az sayıda kişi tek başına ibadetini yaparken görüntülenen ilçede, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hem hijyen ve dezenfekten çalışmaları hem de karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Yetkililer ilçe halkının evde kalmasına yönelik uyarılarını tekrarlarken panik yapılmaması ve şüphe durumunda ise en yakın sakın kuruluşlarına müracaat edilmesi konusunda ikazlar yapıyor.

Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı

Türkiye, Malatya, Arapgir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:34 Kaynak: İHA

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