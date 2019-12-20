Arapgir'de Muharrem Yedekçi güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arapgir'de Muharrem Yedekçi güven tazeledi - Son Dakika

Arapgir'de Muharrem Yedekçi güven tazeledi

6 saat önce

CHP Malatya Arapgir İlçe Kongresinde Muharrem Yedekçi yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Arapgir'de Muharrem Yedekçi güven tazeledi, System.String[]

CHP Malatya Arapgir İlçe Kongresinde Muharrem Yedekçi yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.


CHP Arapgir İlçe Kongresi CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Arapgir Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem ve partililerin katılımlarıyla Belediye Toplantı Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, tek liste gidilen kongrede Muharrem Yedekçi yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. CHP'de kongre sürecinin başladığını ve ilk ilçe kongresini Arapgir ilçesi'nde gerçekleştirdiklerini belirten CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz," Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş,Cumhuriyetin kuruluş aşamasında önemli roller üstlenmiş, Cumhuriyetle yaşıt bir siyasi partidir.İktidar iddiasını her zamankinden daha fazla olarak bugün sürdüren bir başka parti ülkemiz ve dünyada da görmek pek mümkün değil.Bugün buradaki asıl amacımız ilçe başkanı ve yöneticiler seçmek değil bunlar teferruat.Asıl amaç CHP'yi önümüzdeki süreçte daha güçlü kılmaktır.CHP'yi güçlü kılmanın yolu da birlik ve beraberlikten geçiyor" diye konuştu. Kongre sonrası kısa bir teşekkür konuşması yapan Yedekçi kongrenin birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini belirterek kongrenin kazananının demokrasi olduğunu söyledi.


CHP Arapgir İlçe Başkanı olarak yeniden seçilen Muharrem Yedekçi'nin yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:


"Hüseyin Akşahin ,Mahmut Öztürk,Bedri Çöp,Namık Bayındır,Sabri Gencay,Mustafa Kaya,Hlimi Aydoğdu,Ali Hüseyin Bakır,Ayhan Kıcı ve Sadık Ovacık." - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya, Arapgir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
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