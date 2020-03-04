Arapgir'de Yeni Malatyaspor çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Arapgir'de Yeni Malatyaspor çağrısı - Son Dakika Spor

Arapgir'de Yeni Malatyaspor çağrısı

6 saat önce

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Süper Lig'de kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor'a destek çağrısında bulundu.

Arapgir'de Yeni Malatyaspor çağrısı, System.String[]

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Süper Lig'de kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor'a destek çağrısında bulundu.


Süper Lig'de kötü bir süreç yaşayan Yeni Malatyaspor, 7 Mart Cumartesi günü seyircisi önünde İH Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Malatya Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Malatyalıları takıma sahip çıkmaya çağırdı. Arapgir Belediyesi Hizmet Binası önünde beraberinde Meclis üyeleri ile birlikte bir açıklama yapana Başkan Cömertoğlu, "Ülkemizin içinde olduğu zor günler gibi Malatya'mızın sembolü, birleştirici gücü Yeni Malatyaspor'da sıkıntılı bir dönemden geçiyor. 11 ilin Süper Lig futbol takımları arasında yer alan Yeni Malatyaspor'a sahip çıkma zamanı. Kurt dumanlı havayı sever, toparlanıp bu üzerimizdeki oyun oynayanların ve bizleri tıkayanların oyunlarını boşa çıkarma zamanı. Başka Malatyaspor yok. Buralara kolay gelinmedi. Suçlu ilan edilerek, moral bozarak, başarının gelmeyeceğini herkes biliyor. Kavganın kazanı olmaz. Malatya'nın birleştirici gücü sembolü Malatyaspor desteğimiz sizinle diyoruz. Şimdi takımının yanında tek yürek olmak zamanı diyoruz. Cumartesi takımıza desteğimizi Arapgirliler olarak ilçemizde müsait olan tüm taraftarlarımızı biletlerini alarak, otobüslerle stadyuma taşıyıp destek olacağımızı buradan ilan ediyor ve ilk golü sahadaki oyuncularımızın gayretleri ile stadyumu dolduran taraftarı için atmasını istiyoruz. Hadi Malatyaspor toparlanıp atak yapma zamanı, desteğimiz ve duamız sizinle. Malatya takımına sahip çık suçlu arama vakti değil, Malatyaspor yalnız değil. Burada ilan ediyoruz, kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
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