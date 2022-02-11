Arapgir'in eşsiz lezzetlerinden Pohmut Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi - Son Dakika

Arapgir'in eşsiz lezzetlerinden Pohmut Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi

Arapgir\'in eşsiz lezzetlerinden Pohmut Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi
Son Güncelleme: 11.02.2022 15:50

Arapgir Pohmutu ve Arapgir Manusa Dokuması'nın Coğrafi İşareti alınarak ilçenin ve bölgenin kültür mirasına kazandırılıp koruma altına alındı.

Arapgir Manusa Dokuması ve Arapgir Pohmutunda mutlu sona ulaşılmasının ardından Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu açıklamada bulunarak süreç hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı.

Cömertoğlu yaptığı açıklamada 'Arapgir'e yeni iki coğrafi işaretli ürün kazandırmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Arapgir Köhnü Üzümü, Arapgir Mor Reyhanı, Arapgir Dolaması ve Arapgir Tandır Kebabında olduğu gibi coğrafi işaret tescili sonrasında Arapgir Pohmutu ve Arapgir Manusa Dokuması'nında ekonomiye kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Haluk Cömertoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arapgir'in eşsiz lezzetlerinden Pohmut Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arapgir'in eşsiz lezzetlerinden Pohmut Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi - Son Dakika
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