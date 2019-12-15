Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, AA'nın

Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Dilekli, yarışma hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Seçimini haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafından yana kullanan Dilekli, spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın Çıldır Gölü'nde "kış şöleni" adlı fotoğrafını oyladı.

Dilekli, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.