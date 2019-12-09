Arapgirli çocuklar

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan muhtaç ailelerin çocukları, "Mutlu Bir Gün" Projesi kapsamında kentin tarihi yerlerini gezerek, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçını izledi.

Arapgir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Mutlu Bir Gün" Projesi kapsamında ilçede yaşayan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle sosyal aktivitede bulunamayan 8-15 yaş arası 33 çocuk, hafta sonu güzel bir gün geçirdi.

Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli ile sabah erken saatte ilçeden kent merkezine gelen çocuklar, ilk olarak Battalgazi ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı ve tarihi geçmişiyle dikkati çeken Arslantepe Höyüğü'nü ile çevresindeki yerleri gezdi.

Tarihi gezi programının ardından yemek yiyen çocuklar daha sonra Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçını izledi.

Kaymakam Mustafa Dilekli öncülüğünde hayatlarında ilk kez futbol maçı izlemenin keyfini yaşayan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Çocuklara hatıra amacıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor'un atkı ve beresi de hediye edildi.

Kaymakamı Mustafa Dilekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtaç ailelerin çocuklarına sahip çıkmak ve bu bireylerin toplumla bütünleşmesi için etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugüne kadar ilçe dışına çıkmamış 8-15 yaş grubu çocukların etkinlik kapsamında şehre getirildiğini anlatan Dilekli, "Çocuklara tarihi duygular aşılamak, birlik ve beraberlik duygularını artırmak, sosyal devlet anlayışını benimsetmek amacıyla etkinliği gerçekleştirdik. Özellikle BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı çocukları çok mutlu etti. Böyle bir ortamda çocukların buluşması ve maç izlemeleri büyük sevinç ve mutluluğa yol açtığını düşünüyorum." diye konuştu.