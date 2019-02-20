Son Dakika Haberleri: Arapgirspor'da Hedef Şampiyonluk

Arapgirspor'da Hedef Şampiyonluk

2 saat önce

Malatya 2. Amatör Büyükler Ligi'ne iddialı bir giriş yaparak 1. haftada Yazıhan Belediyespor'u 4-1 mağlup eden Arapgirspor'da hedef şampiyonluk.

Arapgirspor'da Hedef Şampiyonluk, System.String[]
Malatya 2. Amatör Büyükler Ligi'ne iddialı bir giriş yaparak 1. haftada Yazıhan Belediyespor'u 4-1 mağlup eden Arapgirspor'da hedef şampiyonluk.

Kurduğu kadroyla şampiyonluğu hedefleyen Arapgir temsilcisinde açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Ufuk Subaşı, sezona galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

2. Amatör Büyükler Ligi'nde şampiyonluğu hedeflediklerini kaydeden Subaşı, "Kurduğumuz kadro ve kulüp yapımızla şampiyonluğu elde edeceğimize inanıyorum. Lige güzel bir başlangıç yaparak 3 puan almamız bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Ancak yolun henüz başında olduğumuzun bilinciyle hafta hafta ilerlemek istiyoruz. Arapgir halkına bizleri desteklemeleri mesajını vermek istiyorum. Onlar yanımızda olursa işimiz daha da kolaylaşır" diye konuştu.

Öte yandan Arapgirspor ligin ikinci haftasında sahasında Çöşnük Gençlikspor ile karşılaşacak. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:16 Kaynak: İHA

Subaşı, Arapgir, Yazıhan, Malatya, Spor
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