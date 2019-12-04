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Arapgirspor liderliği bırakmak istemiyor

6 saat önce

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi takımlarından Arapgirspor ligde oynadığı 2 maçı da kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

Arapgirspor liderliği bırakmak istemiyor, System.String[]

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi takımlarından Arapgirspor ligde oynadığı 2 maçı da kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.


Mehmet Bay yönetimindeki Arapgirspor ligin 2. haftasında Ataköyspor'u 4-1 yenerek B Grubu'nda liderliğe yükseldi.


Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Arapgir temsilcisinde hedef bu haftaki 1966 Malatya Gençlik maçını kazanarak çıkışı sürdürmek.


Takımdaki son durum ve bu sezon ki hedefleriyle ilgili açıklamada bulunan Mehmet Bay, "Sezona iyi başlamak önemliydi. Oynadığımız 2 maçı da kazanarak liderliğe yükseldik. Tabi ki henüz ligin başı ve daha önümüzde uzun bir maraton var. Biz gücümüzün farkındayız ve kendimizi buna göre ayarlıyoruz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Bu hafta 1966 Malatya Gençlikspor ile karşılaşacağız. Galip gelerek başarılı gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Bu sezon hedefimiz grubu birinci bitirmek. Oyuncularım ve ben bunu başarabileceğimize yürekten inanıyoruz" dedi. - MALATYA

Mehmet Bay, Arapgir, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
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