Araplardan Türkiye'ye Tarım Çıkartması

Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) desteğiyle İstanbul 'da 6. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı düzenlenecek. 15 Arap ülkesinden yüzlerce iş insanının Türk firmalarıyla buluşacağı fuarda gıda ve tarım sektöründe dışa bağımlı olan Arap ülkelerindeki Türk firmalarının pazar payının yukarılara çıkarılması hedefleniyor.Nisan ayında İstanbul'da düzenlenecek Gıda ve Tarım Fuarı'na Arap iş insanları akın edecek. (TÜRAP) desteğiyle, Turab Expo tarafından 24-26 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul'da, Pullman İstanbul Airportand Convention Center'da gerçekleşecek buluşmada, 15 Arap ülkesinden, bin 500 iş insanı, 200'den fazla Türk gıda firmasıyla buluşacak."FUAR İÇİN 7 BİN ARAP İŞ İNSANI BAŞVURUDA BULUNDU"TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, fuar sayesinde Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacminin yüzde iki yüz aratacağını vurguladı. Attar, "Arap ülkelerinin en az yüzde 80 gıda ithalatı var. Türkiye'nin bu pazardaki payı ise sadece yüzde 5. Biz bu payı fuarlar sayesinde her geçen yıl yukarılara çıkartıyoruz. Arapların Türk ürünlerine olan ilgisi de oldukça fazla. Fuara bir aydan fazla bir süre olmasına rağmen, 7 bin Arap iş insanı fuar için başvuruda bulundu. Biz, sektörün en iyilerinin katılması için çok titiz çalışıyoruz. Amacımız kaliteyi sunmak" şeklinde konuştu."HEDEFİMİZ ARAP İŞ İNSANLARINI TÜRKİYE'YE GETİRMEK"TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, eş zamanlı yapılacak 6. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 4. Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı, 3. Türk-Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı İşbirliği Organizasyonu'nun, Türk gıda sektörü ile Arap gıda sektörünün önde gelen firmalarını buluşturacağını ve iş birliği olanakları yaratacağını kaydetti. Türk-Arap İşbirliği Derneği'nin büyük projelere devam ettiğini belirten Attar, Türkiye'yi Araplara tanıtıcı en iyi sektörlerinden birisinin gıda ve tarım olduğunu dile getirdi.Bu girişimlerin bölge için çok büyük bir canlılık yaratacağını kaydeden Attar, şunları söyledi:"Hedefimiz, bu projeleri en iyi şekilde tanıtmak. Arap iş insanlarını buraya, yani Türkiye'ye getirmek. Sektörün en iyilerinin katılması için çok titiz çalışıyoruz. Amacımız kaliteyi sunmak. Türk yetkililerle olabildiğince koordineli çalışmaya önem veriyoruz. Tarım bakanıyla da görüşüp, onu da bu fuar hakkında bilgilendireceğiz. Fuar hem Türkhem Arap dünyası açısından önemli. Bunu sadece bir fuar değil, bir buluşma noktası olarak görüyoruz. Bu ekonomi zirvesiyle Arap iş insanlarına her türlü desteği sağlayıp gerek Türkiye'de gerekse Arap ülkelerinde o desteği devam ettiriyoruz.""TÜRKİYE İLE ARAP DÜNYASI ARASINDAKİ TİCARETİ ARTIRMAMIZ LAZIM""Fuar programı kapsamında, büyük çoğunluğu Arap olan bin 500 iş insanını Türkiye'de ağırlayacağız. Bu organizasyona 200 Türk firması da katılacak. Bu sayede çok güzel bir tanıtım yapılacak" diye konuşan Attar, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ticaret rakamlarının azlığına da vurgu yaptı. Fuarın ticarete büyük katkı sağlayacağının altını çizen Attar, "Bizim bu seviyeyi aşmamız lazım. Arap ülkelerinin gıda ithalatı en az yüzde 80. Türkiye'nin bu pazardaki payı ise sadece yüzde 5 ve biz bu payı fuarlar sayesinde her geçen yıl yukarılara çıkartıyoruz. Fuar sayesinde Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacmi, yüzde iki yüz aratacaktır" diye konuştu."TÜRKLERİN ARAP PAZARINDA YER ALMAMASI BÜYÜK EKSİKLİK"Türk iş adamlarının bu fuarla, Arap gıda pazarını da yakından tanıma olanağı elde edeceklerini vurgulayan Attar, "Özellikle Avrupa ülkelerinin, Arap pazarına girme çabaları bilinmekte ve bu kapsamda yaptıkları tanıtımlar bir hayli fazla. Fuar, Türkiye'nin de bu anlamda adım atması için çok önemli bir fırsat. Türkiye'de üretilen ürünler hem helalhem kaliteli. Buna rağmen Arap pazarında yer almaması büyük eksiklik"sözleriyle konuşmasını tamamladı.24 Nisan'da kapılarını açacak olan fuar, 26 Nisan'da sona erecek.- İstanbul