Araplı Belediyesi'nden su ücretinde yüzde 50 indirim - Son Dakika

Sorgun'a bağlı Araplı beldesinde belediye şebeke suyu ücretini yarı yarıya indirdi.

Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, AA muhabirine, beldede içme suyunun dağdan gelen kaliteli kaynak suyu olduğunu söyledi.

Beldedeki su depolarının küçük olmasından dolayı yılın ilk aylarında taştığını ifade eden Ertuğrul, "Sularımızın boşa akmaması ve vatandaşlarımızın daha fazla su kullanmasını sağlamak amacıyla önümüzdeki 4 yılın ilk dört ayında içme suyu ücretinde yüzde 50 indirime gittik. Bu sayede vatandaşlarımız hem daha fazla su kullanma olanağına sahip olacak hem de sularımız boşa akmayacak." dedi.