Araplı Fasulyesi pazardaki yerini aldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabasında tamamen doğal ve organik şekilde yetiştirilen taze fasulye tezgahlarda yerini aldı.

Bölgede 15 yıldır Araplı Kasabasında fasulye üreten Adem Köçer, Kasabalarının meyve ve sebze üretimi, arıcılık faaliyetleri ve tertemiz doğasıyla hem doğaseverlere hem de doğal beslenmeye önem verenlere eşsiz fırsatlar sunduğunu belirterek "Yeşil fasulye bölgenin en meşhur aynı zamanda organik sebze çeşididir. Biz hiçbir yerden tohum almayız. Kendi tohumumuz kendimiz üretiriz. Turşusu ayrı, kavurması ayrı, sulu yemeği, kurutması ayrı toplamda 12 çeşit yemek yapılabiliyor. Yani saymakla bitmez. Bunların birçok isimleri var. Araplı fasulyesini yiyen bir daha ister. Toprağından, suyun ve tohumdan bölgenin en vazgeçilmez sebze çeşididir" dedi.

Araplı Fasulyesi pişirildiği zaman irileşmesinin yanı sıra ata dede tohumlarının ekiminden toplanmasına kadar geçen süreçte gübre ve ilaç kullanılmaması ve bölgenin mikroikliminin o eşsiz lezzetin oluşumunda büyük katkısı olduğunu söyleyen üretici Adem Köçer "Bu yıl 4 dönüm tarla üzerin yeşil fasulye ekimi yaptım. Yağışların yeteri kadar olmaması nedeniyle bir önceki yıla göre verimler daha düşük. Bu yıl fasulyenin kilosunu 15 TL ile 20 TL arasında satıyoruz" dedi. - YOZGAT