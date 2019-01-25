Arar Petrol 6 Adet, Çalık Petrol 5 Adet Petrol İşletme Ruhsatı Aldı
35 dakika önce
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. 6 adet petrol arama, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5 adet petrol işletme ruhsatı aldı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı.The post Arar Petrol 6 adet, Çalık Petrol 5 adet petrol işletme ruhsatı aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:38
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