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ARAS'A ABLASINDAN İLİK NAKLİ İÇİN 60 BİN LİRAYA İHTİYAÇ VAR - Son Dakika

ARAS'A ABLASINDAN İLİK NAKLİ İÇİN 60 BİN LİRAYA İHTİYAÇ VAR

26.08.2021 12:07

KAHRAMANMARAŞ'ta lösemi hastası 2,5 yaşındaki Aras Taşcı, ablasından alınacak ilikle hayata tutunmayı bekliyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta lösemi hastası 2,5 yaşındaki Aras Taşcı, ablasından alınacak ilikle hayata tutunmayı bekliyor. Asgari ücretle çalışan baba Abdurrahman Taşcı, eylülde gerçekleşmesi planlanan ameliyat için 60 bin TL gerektiğini belirterek hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Taşcı ailesinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Aras Taşcı, yüksek ateş şikayetiyle 16 Nisan'da hastaneye götürüldü. Lösemi teşhisi konulan Taşcı'nın Adana'da götürüldüğü özel bir hastanede doktorlar, iyileşmesi için Aras'a ilik nakli gerektiğini söyledi. Yapılan tetkiklerde Aras'ın ablası Seher Taşcı (16) nakil için yüzde 100 uyumlu çıktı.

Abdurrahman Taşcı, oğlunun tedavi sürecinin çok masraflı olduğunu ve tedavi maliyetinin yaklaşık 700 bin TL olduğunu söyledi. Oğlu için mayıs ayında evini 290 bin TL'ye satıp 1400 TL'ye kiralık eve taşındığını belirten Taşcı, Adana'da da 1200 TL'ye kiralık ev tutmak zorunda kaldığını söyledi.

AYLIK MASRAFI 20-30 BİN TL

Yardım kampanyası başlatmak için Kahramanmaraş Valiliği'nden de 21 Haziran'da onay aldıklarını belirten Abdurrahman Taşcı, oğlunun eylülde ilik nakli olması gerektiğini ancak ameliyata girebilmesi için çok acil 60 bin TL'ye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü'nde Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında asgari ücretle çalıştığını, sözleşmesinin de bu ayın sonunda sona ereceği için işsiz kalacağını kaydeden Taşcı, Şu anda oğlumun tedavisi çok şükür olumlu gidiyor. İlik nakli yapılacak ve donörü de ablası. Çok şükür yüzde 100 tuttu ve eylül sonu, ekim başı gibi ilik nakli yapılacak. Doktor, nakil için 60 bin TL gerektiğini söyledi. Maddi sıkıntım çok büyük. Duyarlı vatandaşlarımızdan yardım bekliyorum. Valilikten yardım için bir yıl geçerli izin çıkardık. Şükürler olsun oradan da bir nebze olsun yardım geldi ama giderlerimiz çok fazla olduğu için yetersiz kalıyorum. Asgari ücretle çalıştığım için de çocuğun bazı masraflarını karşılayamayabiliyorum. Aylık tedavisi masrafı 20-30 bin TL civarında. Çünkü ilaçları çok pahalı. Mesela yurt dışından ilaç da getirtiyorum. 1 kutusu kargo ücretiyle birlikte 85 euro. Kemoterapiden dolayı ağız yarası çok fazla oluyor, ilacı da bu yaranın tedavisi için kullanıyoruz ve ayda 3 kutu kullandığımız oluyor. Bunun yanında başka ilaçlar da kullanıyoruz diye konuştu.

ARAS'A ABLASINDAN İLİK NAKLİ İÇİN 60 BİN LİRAYA İHTİYAÇ VAR
ARAS'A ABLASINDAN İLİK NAKLİ İÇİN 60 BİN LİRAYA İHTİYAÇ VAR
ARAS'A ABLASINDAN İLİK NAKLİ İÇİN 60 BİN LİRAYA İHTİYAÇ VAR
ARAS'A ABLASINDAN İLİK NAKLİ İÇİN 60 BİN LİRAYA İHTİYAÇ VAR
ARAS'A ABLASINDAN İLİK NAKLİ İÇİN 60 BİN LİRAYA İHTİYAÇ VAR
ARAS'A ABLASINDAN İLİK NAKLİ İÇİN 60 BİN LİRAYA İHTİYAÇ VAR
ARAS'A ABLASINDAN İLİK NAKLİ İÇİN 60 BİN LİRAYA İHTİYAÇ VAR

Kahramanmaraş, Türk Lirası, Lösemi, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARAS'A ABLASINDAN İLİK NAKLİ İÇİN 60 BİN LİRAYA İHTİYAÇ VAR - Son Dakika


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