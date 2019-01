Aras'a Kardeş Konusunda Ben Koltuğun Altına Saklanıyorum

Güçlü sesiyle kulakların pasını silen sanatçı, şıklığıyla da adeta göz kamaştırdı.

Her konserine ayrı bir özenle hazırlanan sanatçı bu süreci şöyle anlatıyor "yaptığım işi seviyorum. Yaptığım işi sevdiğim için de sahnede olmayı, şarkı söylemeyi, üretmeyi de sevdiğim için özen gösteriyorum. Titiz olmadan, özen göstermeden, çalışmadan, üretmeden, yaptığım işe saygı duymadan, beni sevenlere ve dinleyenlere de saygı duymadan bu iş yürümez. Hep amatör ruhla ve heyecanla devam etmek lazım. Bu bütün sanat dalları için geçerli. O amatör ruhu, o heyecanı korumak gerekiyor bence. Ben tamamım, ben oldum demek doğru bir şey değil. O bitişimizin başlangıcı oluyor o zaman. İnsanın işine her zaman sıkı sıkı tutunması gerekiyor. Ben bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Sürekli o amatör ruhla ve heyecanla işimi yapmaya çalışıyorum. Her albüm yapışımda sanki ilk albümümmüş gibi heyecan duyuyorum. Beğenilecek mi sevilecek mi endişesi yaşıyorum her zaman. İşte bu duyguların hiçbir zaman körelmemesi lazım. "

Son albümü Arabesk i dinleyicilerin beğenisine sunan Arar, herkesin bu albümü sevdiğini ve belki Arabesk 2 yi de çıkarabileceğinin müjdesini verdi. Arabesk albümünde herkes tarafından bilinen şarkıları seslendirdiğini ama bir sonrakinde daha bilinmeyen şarkıları seslendirmek istediğini söyledi.

Arar, yoğun temposunda oğluna nasıl vakit ayırdığını şöyle anlattı 'Okul öncesinde okula gidiyor. Ben toplantılarımı onun okul saatine göre ayarlıyorum. Bensiz uyumak istemiyor. Ama olamadığımız zamanlarda anneanneyle yada babaanneyle uyuyor. Onlardan Allah razı olsun. Aras 'a kardeş konusunda ben kanepenin altına kaçıyorum. Aras'ın öyle kardeşi olsun diye bir derdi yok. İlgi alaka gösterebileceği, bakabileceği kadar evlat sahibi olmak lazım. Başka evlatlarım da olsa elimden gelen her şeyi yaparım can feda evlat için ama bir noksanlıkta hissedersem çok üzülürüm'.